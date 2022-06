Sandra Bullock-Ex Jesse James heiratet Porno-Star

Mit gleich mehreren Frauen hat Jesse James seine Ex-Frau Sandra Bullock betrogen. Seine Seitensprünge führten 2010 nicht nur zur Scheidung des Paares, sondern haben James auch das Image des ewigen Bad Boys eingehandelt. Nun hat sich James zum fünften Mal getraut. Wie Page Six berichtet, hat der 53-Jährige seine Partnerin, die ehemalige Pornodarstellerin Bonnie Rotten geehelicht.

Ex-Mann von Sandra Bullock hat wieder "ja" gesagt

Dem US-Portal zufolge hat der Ex-Mann von Hollywoodstar Bullock im Rahmen einer zurĂĽckhaltenden Hochzeitsfeier im Garten seines Hauses im Kreis von Freunden und Familie "ja" gesagt.

"Ich kann es kaum erwarten, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen", schrieb Rotten unter ein Posting auf Instagram, mit dem sie die Neuigkeit bestätigte. Als Hochzeitsdatum gab sie den 25. Juni an und teilte ihren Followern in einem weiteren Beitrag mit: "Gestern war der magischste Tag. Ich bin so dankbar, dass die Menschen, die uns nahestehen, an unserem Tag der Liebe zu uns kommen." Zudem teilte die Braut Fotos und ein Video von ihrem Hochzeitstag.