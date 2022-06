Sandra Bullock in der Krise: Offene Worte über schwere Lebensphase

Sandra Bullock gehört zu den ganz großen Namen in Hollywood. Seit Jahren ist sie dick im Geschäft und begeisterte Kino-Besucher mit Blockbustern wie "Speed" oder "Oceans 8". Im März sorgte sie jedoch für einen Schock-Moment bei ihren Fans, als sie erklärte, künftig keine Filme mehr machen zu wollen.

Sandra Bullock: "Ich bin so ausgebrannt"

Die 57-Jährige enthüllte in einem Interview mit Entertainment Tonight, dass man sie in Zukunft nicht mehr in einem Film sehen würde, da sie sich mehr auf ihre Familie fokussieren wollen würde. "Im Moment, und ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, muss ich an dem Ort sein, der mich am glücklichsten macht", sagte die zweifache Mutter und fügte hinzu: "Ich nehme meinen Job sehr ernst, wenn ich arbeite. Es ist rund um die Uhr und ich möchte einfach rund um die Uhr mit meinen Babys und meiner Familie zusammen sein", berichtete Sandra Bullock damals über die Zukunft ihrer Karriere.

Nun hat sich die Schauspielerin abermals zu ihrer Entscheidung geäußert, beruflich vom Gas zu treten. Dabei enthüllte sie, dass sie mit Burnout-Symptomen zu kämpfen habe.