Saftige Gehaltserhöhung: Wie Timothée Chalamet die Hollywood-Spitze eroberte

Er zählt mittlerweile zu den angesagtesten Personen in der Filmfabrik: In Hollywood herrscht großes Griss um den talentierten Nachwuchsschauspieler Timothée Chalamet, der derzeit zusammen mit Zendaya im Sci-Fi-Epos "Dune: Part Two" in den Kinos zu sehen ist.

Mit der wachsenden Popularität steigt auch das Gehalt des jungen US-Amerikaners.

Timothée Chalamet: Beachtliche Gehaltserhöhung für "Wonka" Quellen berichten, dass sein steigender Bekanntheitsgrad kürzlich zu einer saftigen "Gehaltserhöhung" geführt habe. Laut Variety hat Chalamet satte acht Millionen US-Dollar für den Film "Wonka" (2023) mit nach Hause genommen, in dem er den weltberühmten Chocolatier Willy Wonka gab und der an den weltweiten Kinokassen 626 Millionen US-Dollar einspielte. Beim Casting für die Rolle, die zuvor schon von Gene Wilder und Johnny Depp gespielt wurde, stach Chalamet etablierte Stars wie Tom Holland, Donald Glover, Ezra Miller und Ryan Gosling aus.

Für seine "erstaunliche" Perfromance sowie seine Gesangs- und Tanzfähigkeiten wurde Chalamet mit Kritikerlob überschüttet. Die "Wonka"-Rolle brachte ihm außerdem eine Golden-Globe-Nominierung als bester Schauspieler in einem Musical oder einer Komödie ein. Kurz: Der ehemalige Indie-Film-Darsteller entwickelt sich zum nächsten Hollywood-Überflieger im Stil von Leonardo DiCaprio, Tom Cruise und Johnny Depp.

Was Chalamets Anziehungskraft ausmacht Laut "Wonka"-Produzent David Heyman strahle Chalamet eine große Anziehungskraft aus, die "cool, aber nicht bedrohlich" ist. Seine jüngsten Kassenerfolge werden dazu führen, dass er "Gehälter im zweistelligen Millionen-Bereich für Hauptrollen in Studiofilmen" verdient, so Heyman. Auch "Dune"-Produzentin Mary Parent zeigt sich begeistert von ihrem Hauptdarsteller: "Wir können uns in jeder Altersgruppe auf einer oder zwei Händen abzählen, wer die Leute sind, die echte Filmstars sind. Timothée ist genau das."

Chalamet stand mit dreizehn erstmals vor der Kamera Neben seinen schauspielerischen Fertigkeiten ist Chalamet ein Sprachtalent. So lernte er für seine Rolle in "Call Me By Your Name" nicht nur Italienisch. Er spricht aufgrund seiner Abstammung auch noch fließend Französisch. Der Schauspieler wurde 1995 in Manhattan als zweites Kind eines Franzosen und einer Amerikanerin geboren. Er besitzt sowohl die französische als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft und verbrachte seine Kindheit oft bei seinen Großeltern in der französischen Gemeinde Le Chambon-sur-Lignon. Seit seinem 13. Lebensjahr arbeitet Chalamet für Fernsehproduktionen. Er absolvierte Gastauftritte in diversen amerikanischen Fernsehserien, während im Internet nach wie vor Videos kursieren, in denen er als sein Alter Ego Timmy Tim High-School-Rap-Auftritte absolviert.

Obwohl Chalamet aufgrund seiner unterdurchschnittlichen schulischen Leistungen zunächst der Zutritt zur Musik- und Kunstschule LaGuardia verweigert wurde, wurde er schließlich aufgrund seines äußerst beeindruckenden Probeaufnahmebands zugelassen. "Ich habe ihm die höchste Punktzahl gegeben, die ich je einem Kind beim Vorsprechen gegeben habe", erinnerte sich später einer seiner Lehrer.

Timothée Chalamet als "neuer James Dean" gefeiert Der Lehrer sollte sich in der Einschätzung von Chalamets Potezial nicht irren. Immerhin legte sein ehemaliger Schützling, der im zarten Alter von neunzehn Jahren von der New York Times als "neuer James Dean" gefeiert wurde, binnen kurzer Zeit eine steile Karriere in Hollywood hin. Während seiner Zeit an der renommierten Schauspielschule LaGuardia führte Chalamet für kurze Zeit eine Beziehung mit Madonnas Tochter Lourdes - was ihn erstmals Schlagzeilen in der Boulevardpresse einbrachte. Nach seinem Abschluss besuchte Chalamet vorübergehend die Columbia University, wo er Kulturanthropologie studierte, entschied sich aber schon bald für einen anderen Weg. Nach einem Jahr zog der ambitionierte Nachwuchsstar in die Bronx, um an der New York University seiner Ambition, Schauspieler zu werden, nachzugehen.

2012 war er in der Serie "Homeland" als Sohn des US-amerikanischen Vizepräsidenten zu sehen. 2014 spielte er erstmals in einem Film mit, als er für die Rolle des Sohns der Hauptfigur (gespielt von Matthew McConaughey) in Christopher Nolans Science-Fiction-Film "Interstellar" besetzt wurde. Schon bald war klar, dass Chalamet das Zeug zum Charakterdarsteller hatte. Er entschied sich in den darauffolgenden Jahren weitgehend für anspruchsvolle Indie-Filme, in denen er sein Talent zum Besten geben konnte. Der Film, mit dem Chalamet der Durchbruch gelang 2017 war Chalamet im Film "Lady Bird" der Regisseurin Greta Gerwig zu sehen. In demselben Jahr gelang ihm mit "Call Me By Your Name", in dem er in Armie Hammer eine homosexuelle Liebschaft fand, der Durchbruch in Hollywood. Für seine Rolle wurde Chalamet für einen Oscar nominiert.

Unvergesslich bleibt auch Chalamets fesselnde Darstellung eines drogensüchtigen Teenagers in "Beautiful Boy", die ihm unter anderem eine BAFTA-, eine Critics Choice Award-, eine Golden Globe- und eine Screen Actors Guild Award-Nominierung einbrachte. Mittlerweile gilt Chalamets Name als einer der bekanntesten in der Liga der angesagten Nachwuchsstars. Was seine Bekanntschaft wohl zusätzlich befeuerte, war seine Beziehung mit Johnny-Depp-Tochter Lilly Rose Depp. Seit rund einem Jahr turtelt der Schauspieler mit Reality-Star Kylie Jenner - wobei zuletzt Spekulationen um eine mögliche Trennung auf Social Media die Runde machten.