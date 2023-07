Sängerin Meghan Trainor ist zum 2. Mal Mutter geworden - so heißt ihr Sohn

Sängerin Meghan Trainor (29, "Made You Look") hat ihr zweites Kind auf die Welt gebracht. Auf Instagram teilte sie am Dienstag mehrere Bilder des Neugeborenen und schrieb: "Am 1. Juli (dem 7. Jahrestag unseres ersten Dates) haben wir Barry Bruce Trainor auf der Welt willkommen geheißen."