Sängerin Adele wünscht sich eine Tochter mit Partner Rich Paul

Die britische Sängerin Adele wünscht sich eigenen Angaben zufolge eine Tochter. Bei einem Auftritt in Las Vegas Neuigkeiten verriet sie ihrem Publikum, dass sie konkrete Pläne habe, wieder Mutter zu werden.

"Sobald ich mit all meinen Verpflichtungen und all meinen Shows fertig bin, möchte ich ein Baby haben. Und ich möchte ein Mädchen, weil ich schon einen Buben habe", so Adele, wie in einem Fan-Video zu sehen ist.

"Ich habe das Gefühl, dass sie die Person sein könnte, die ich am meisten auf der Welt liebe und die ich wahrscheinlich auch am meisten hassen werde... Sie wird mich die ganze Zeit in die Schranken weisen, nicht wahr?", scherzte die Sängerin.

Adeles Sohn Angelo soll großer Bruder werden Sie überlege auch bereits den Namen für ihr mögliches nächstes Kind, verriet Adele einst. "Ich möchte wirklich bald wieder Mutter werden", sagte die 36-Jährige in einer Handyaufnahme von ihrem Konzert, die 2023 auf einem Fan-Account geteilt wurde. In dem Mitschnitt bittet eine schwangere Frau aus dem Publikum die "Hello"-Sängerin, ihr bei der Wahl eines Kindernamens zu helfen. Sie selbst habe sich schon Listen geschrieben, erklärt Adele ihren Fans. "Jedes Mal, wenn ich einen Namen sehe, der mir gefällt, notiere ich ihn in meinem Handy." Die Oscar-, Golden Globe- und Grammy-Gewinnerin hatte schon zuvor darüber gesprochen, dass sie ihrem Sohn Angelo, den sie aus ihrer früheren Ehe mit Simon Konecki hat, ein Geschwisterkind schenken möchte. "Es wäre wunderbar, wenn das klappen würde", sagte sie einmal dem Sender BBC Radio 4. Die Musikerin ist seit 2021 mit dem US-Sportagenten Rich Paul liiert. Wer ist Rich Paul? Adele und Paul halten ihr Privatleben zum Großteil der Öffentlichkeit fern. Nur manchmal teilen sie gemeinsame Bilder auf Instagram. Die beiden leben in Kalifornien. Paul wuchs in einfachen Verhältnissen im Bundesstaat Ohio auf. Gemeinsam mit seinem 1999 verstorbenen Vater bewohnte er eine kleine Wohnung in Cleveland. Seine Mutter war drogensüchtig. "Ich war nie wirklich wütend, aber (...) definitiv traurig", sagte er einst dem New Yorker. "Weil man als Kind andere Kinder mit ihren Eltern sieht und das auch will." Sein Studium brach er ab, nachdem sein Vater gestorben war. "Ich wollte schon immer arbeiten", sagt er. "Aber ich hätte wahrscheinlich trotzdem die Schule beendet, wenn mein Vater noch am Leben wäre. Ich wollte ihn nie im Stich lassen", so Paul. 2012 gründete er erfolgreich seine Agentur, die "Klutch Sports Group", die einige der US-Basketballstars wie LeBron James und Ben Simmons vertritt. Er habe selbst immer "ein Athlet sein wollen, jedoch: während sein "Herz groß" sei, sei er selbst klein, wie er sagte. Deshalb habe er sich entscheiden, Unternehmer zu werden. Laut New Yorker ist Paul außerdem Vater von drei Kindern. Verheiratet war er nie.