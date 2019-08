Sänger Peter Maffay wird 70 und wechselt wieder Windeln

"Ich habe keine Angst vorm Alter und finde, jede Falte in meinem Gesicht ist eine Erzählung aus meinem Leben.“ Eine wahre Erfolgsgeschichte – 18 Nummer-1-Hits, 300 Top-10-Wochen, 14 Millionen verkaufte Platten. Der gebürtige Rumäne Peter Maffay hat sich in den letzten 50 Jahren vom Schlager über Rock in die Herzen seiner Fans gesungen.