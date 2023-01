Ryan Reynolds und Blake Lively: 8-jährige Tochter ist Ebenbild ihrer Mama

Reynolds wurde gesehen, wie er seine Tochter umarmte und sie während des Spiels in die Luft hob. Der Schauspieler trug eine Regenjacke und eine dunkelgrüne Mütze, während James in einem kuscheligen lila Fleece-Pulli warm blieb. Das US-Magazin Us Weekly veröffentlichte Fotos von dem gemeinsamen Stadion-Besuch.

Ryan Reynolds und Blake Lively sind seit 2012 verheiratete. Die Trauung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf der Boon-Hall-Plantage in Mount Pleasant im US-Bundesstaat South Carolina, statt. James kam 2014 zur Welt. 2016 wurden die beiden Schauspieler erneut Eltern einer Tochter. Im August 2019 kam die dritte Tochter des Paares zur Welt. Das vierte Kind ist unterwegs.

