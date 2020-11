Turtel-Auftritt bestätigt Beziehung: Russell Crowe schmust mit 26 Jahre jüngerer Freundin

In den vergangenen Monaten hatten sich die beiden immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. So wurden sie bereits im Dezember vergangenen Jahres zusammen auf einem Flughafen gesehen, als sie sich Berichten zufolge auf Crowes Rinderzucht-Ranch in Nana Glen an der Ostküste Australiens begaben.

So innig wie jetzt haben sich die beiden bisher aber noch nicht präsentiert.

Wann es zwischen Crowe und der 26 Jahre jüngeren Theriot gefunkt hat, ist nicht bekannt. Kennengelernt haben sich die beiden aber bereits 2013. Damals spielte Theriot, die ihre Karriere als Model begann, an Crowes Seite in Krimi "Broken City". Hollywood hat die Blondine seitdem den Rücken gekehrt. Sie arbeitet inzwischen als Immobilienmaklerin.

Russell Crowe hatte 2003 die australische Singersongwriterin und Schauspielerin Danielle Spencer geheiratet, die er 1989 bei den Dreharbeiten zu "The Crossing" kennengelernt hatte. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne. Seit 2012 lebt das Ex-Paar nach einer einvernehmlichen Trennung in zwei verschiedenen Stadtteilen von Sydney. Im Jahr 2018 wurde die Scheidung offiziell vollzogen.