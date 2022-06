Rupert Murdoch und Jerry Hall: Irres Gerücht über Trennungsgrund

Medienmogul Rupert Murdoch und das Ex-Model Jerry Hall lassen sich laut einem Bericht der New York Times scheiden. Für den 91-jährigen Multimilliardär wäre es die vierte Scheidung; sein Sprecher wollte den Bericht am Mittwoch auf AFP-Nachfrage nicht bestätigen. Der gebürtige Australier hatte Hall im März 2016 in London geheiratet.

Jerry Halls Nikotinsucht als Grund für das Ehe-Aus?

Über den Grund für die vermeintliche Trennung ist offiziell nichts bekannt. Es ranken sich inzwischen aber Spekulationen um das Ehe-Aus. Eine besonders wildes Gerüch verbreitet das Portal Private Sydney. Eine hartnäckige Theorie über den Grund für das Liebes-Aus sei dem Bericht zufolge Rupert Murdochs starke Abneigung gegen die Zigarettensucht seiner Frau.

Der Medienmagnat soll kein Fan vom Nikotinkonsum seiner Gattin gewesen sein, die in der Öffentlichkeit oft beim Rauchen gesehen wurde. Schließlich habe Murdoch seine sechsjährige Ehe mit Hall beendet, weil er die Rauchgewohnheiten seiner Ehefrau missbilligt haben soll, wird von Private Sydney behauptet - ein Gerücht, das inzwischen von zahlreichen Boulevardblättern verbreitet wird.