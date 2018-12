Rupert Grint: Was aus dem "Harry Potter"-Star wurde

In einem Interview mit FOCUS im vergangenen November erzählte er, seine Rolle als adeliger Ganove in "Snatch" an Prinz Harry angelehnt zu haben. "Am Anfang war er sicher Teil meiner Inspiration aber ich denke, am Ende ist doch ein ganz anderer Charakter dabei herausgekommen", erzählte der Schauspieler. Er habe persönlich aber nicht das Zeug zum Gangster, wie er zugab: "Als Verbrecher wäre ich ein kompletter Versager. Ich habe schon Schiss, wenn ich nur daran denke."

Es wäre jedoch weit hergeholt zu sagen, dass dieses persönliche Geständnis mit den überwiegend negativen Kritiken zu tun hat, die der Schauspieler für seine Verbrecher-Rolle in "Snatch" erhalten hat.

Bemängelt wurde auch Grints Performance im Sitcom-Genre, wo er sich aktuell in einer Netflix-Produktion versucht. Rupert Grint verkörpert in der Serie "Sick Note" Daniel Glass. Der Lebemann wird mit Krebs fehldiagnostiziert und navigiert sich in ein immer tieferes Netz aus Lügen, da er es genießt, wie nett er als Kranker von seinem Umfeld behandelt wird. Daneben besetzen Nick Frost als schusseliger Dr. Iain Glennis und Lindsay Lohan als überspannte Unternehmer-Tochter Katerina West prominente Rollen.