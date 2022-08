Ungeschminkt: Erkennen Sie diese Schauspielerin ohne Make-up?

Kleiner Tipp: Ihr berühmter Nachname ebnete dieser Dame den Weg ins Showgeschäft. Sie ist die älteste Tochter von zwei äußerst bekannten Schauspielern und seit einigen Jahren ebenfalls als Schauspielerin tätig, wenn auch nicht ganz so erfolgreich wie ihre Eltern. Zu sehen war sie unter anderem in den Filmen "Hostage" (2005), "The House Bunny" (2008), "Sorority Row" (2009) und "Once Upon a Time in Hollywood" (2019). Die Aktrice porträtierte Gia Mannetti in der CBS-Teenager-Dramaserie "90210" und Tory Ash in der Musical-Serie "Empire". 2015 gab sie ihr Broadway-Debüt in "Chicago" als Roxie Hart und hat außerdem die 20. Staffel der US-Tanzshow "Dancing with the Stars" gewonnen.

Benannt wurde dieser Star, den man hier beim Paprika-Einkauf sieht, nach der britischen Schriftstellerin Rumer Godden. Ihre Eltern heißen Demi und Bruce. Na, wissen Sie schon, um wen es sich handelt? Richtig, die Frau auf den Fotos ist Promi-Spross Rumer Willis.

Zum Vergleich: So sieht Rumer Willis zurechtgemacht aus