Wird König Charles im Juni an seiner großen Geburtstagsparade teilnehmen können?

Vor allem die "Trooping the Colour"-Geburtstagsparade des Königs im Juni spielt im royalen Kalender eine wichtige Rolle. In diesem Jahr steht aufgrund der gesundheitlichen Probleme von Charles III. bisher aber nicht fest, ob er selbst an dem Fest ihm zu Ehren teilnehmen wird.

Erst kürzlich hatte ein von der britischen Armee angekündigter Termin mit Prinzessin Kate im Vereinigten Königreich für Verwirrung gesorgt. Die Armee entfernte in der Nacht auf 6. März einen Hinweis, dass die künftige Königin am 8. Juni die Proben zu "Trooping the Colour" abnehmen werde. Es war das erste Mal seit einer Bauchoperation Kates, dass ein offizieller Termin für die Ehefrau von Thronfolger Prinz William genannt worden war.

Eine Tag zuvor hatte auf der Website, auf der Schaulustige Tickets für die Veranstaltung buchen können, noch mit Nennung von Kates offiziellem Titel gestanden: "Reviewed by Her Royal Highness The Princess of Wales" (Abgenommen von Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin von Wales).

Verwirrung um Kates und Charles' Rückkehr

Britische Medien berichteten, die Armee habe den Termin nicht mit dem Kensington-Palast abgestimmt, der eigentlich die Termine von Kate und William bekannt gibt. Teilnahmen der Royals würden normalerweise erst viel näher am Termin bestätigt.

Auf derselben Seite hatte die Armee auch erwähnt, dass König Charles die offizielle Parade am 15. Juni abnehmen werde. Auch dieser Hinweis wurde über Nacht gelöscht.

Charles' Mutter Elizabeth II. sagte einst: "I have to be seen to be believed" ("Ich muss gesehen werden, damit man an mich glaubt"). Charles wählte einen Mittelweg: er verschwand nach Bekanntwerden seiner Diagnose nicht ganz und verhinderte so wohl Spekulationen und Verschwörungstheorien, wie sie sich bei Schwiegertochter Kate entwickelten.

Im Hintergrund arbeitet Monarch weiter. Der König nimmt während seiner Therapie zwar keine öffentlichen Termine wahr, zeigt sich aber immer wieder auf Fotos hinter den Palastmauern, etwa beim Lesen von Genesungswünschen.