William und Kate feiern wild: Skandalnacht bei 50er von Pippas Ehemann

Inzwischen gelten sie als Vorzeige-Royals. In jungen Jahren haben Prinz William und Prinzessin Kate aber gerne gefeiert. Berichten zufolge gehen der Thronfolger und seine Frau heute auch noch gelegentlich aus, vorzugsweise auf einen Drink in ein Pub ihres Vertrauens. Hier trinkt William angeblich gern ein Glas Bier, während sich Kate ein Glas Weißwein gönnt. Nun heißt es, der Prinz und die Prinzessin von Wales hätten es bei dem 50. Geburtstag von James Matthews krachen lassen. William und Kate besuchen "rasante" Party Die ausschweifende Party zu Ehren des Ehemannes von Kates Schwester Pippa, der 21. August 1975 zur Welt kam, fand Berichten zufolge letzten Samstag im herrschaftlichen Anwesen der Matthews' im britischen Dorf Berkshire statt. Laut Daily Mail begann die Feier bereits am Nachmittag und dauerte bis in die frühen Morgenstunden des folgenden Tages. Das Blatt berichtete, das Motto der Soirée sei "rasant" gewesen. Dabei handelte es sich wahrscheinlich auf eine Anspielung auf die Karriere des Geburtstagskindes als ehemaliger professioneller Rennfahrer.

Party verärgerte Nachbarn Es kann davon ausgegangen werden, dass sich Pippa und James Matthews die Feier so einiges kosten ließen. Die Veranstaltung soll mit einer aufwendigen Flugvorführung eines Supermarine Spitfire-Kampfflugzeugs über Anwesen des Paares gestartet haben. Berkshire gilt als verschlafene Ortschaft. Und so häufen sich nun Schlagzeilen, wonach die wilde Party in der Nachbarschaft für Ärger gesorgt haben soll. Anrainer beschwerten sich bei der Daily Mail und warfen dem Ehepaar Matthews und seinen Gästen "anmaßendes" und "rücksichtsloses" Verhalten vor.