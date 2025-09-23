William und Kate feiern wild: Skandalnacht bei 50er von Pippas Ehemann
Zusammenfassung
- William und Kate feierten ausgelassen beim 50. Geburtstag von James Matthews auf dessen Anwesen in Berkshire.
- Die Party mit Motto "rasant" und einer Flugshow sorgte für Ärger bei den Nachbarn wegen Lärmbelästigung und Störungen.
- Bereits zuvor hatten Pippa und James Matthews mit Maßnahmen wie Wegabsperrungen das Verhältnis zur Nachbarschaft belastet.
Inzwischen gelten sie als Vorzeige-Royals. In jungen Jahren haben Prinz William und Prinzessin Kate aber gerne gefeiert. Berichten zufolge gehen der Thronfolger und seine Frau heute auch noch gelegentlich aus, vorzugsweise auf einen Drink in ein Pub ihres Vertrauens. Hier trinkt William angeblich gern ein Glas Bier, während sich Kate ein Glas Weißwein gönnt.
Nun heißt es, der Prinz und die Prinzessin von Wales hätten es bei dem 50. Geburtstag von James Matthews krachen lassen.
William und Kate besuchen "rasante" Party
Die ausschweifende Party zu Ehren des Ehemannes von Kates Schwester Pippa, der 21. August 1975 zur Welt kam, fand Berichten zufolge letzten Samstag im herrschaftlichen Anwesen der Matthews' im britischen Dorf Berkshire statt.
Laut Daily Mail begann die Feier bereits am Nachmittag und dauerte bis in die frühen Morgenstunden des folgenden Tages. Das Blatt berichtete, das Motto der Soirée sei "rasant" gewesen. Dabei handelte es sich wahrscheinlich auf eine Anspielung auf die Karriere des Geburtstagskindes als ehemaliger professioneller Rennfahrer.
Party verärgerte Nachbarn
Es kann davon ausgegangen werden, dass sich Pippa und James Matthews die Feier so einiges kosten ließen. Die Veranstaltung soll mit einer aufwendigen Flugvorführung eines Supermarine Spitfire-Kampfflugzeugs über Anwesen des Paares gestartet haben.
Berkshire gilt als verschlafene Ortschaft. Und so häufen sich nun Schlagzeilen, wonach die wilde Party in der Nachbarschaft für Ärger gesorgt haben soll. Anrainer beschwerten sich bei der Daily Mail und warfen dem Ehepaar Matthews und seinen Gästen "anmaßendes" und "rücksichtsloses" Verhalten vor.
Die lauten Motorengeräusche bei der Flugshow hätten die Hunde der Nachbarn gestört. Auch sonst häufen sich Beschwerden über Lärmbelästigung. Angeblich soll bis 1:30 Uhr morgens dröhnende Musik gespielt worden sein, welche die Anrainer störte.
Es war zudem nicht das erste Mal, dass die Matthews' sich in ihrer Nachbarschaft unbeliebt gemacht haben. Nachdem Pippa und ihr Mann in ihr Haus in Berkshire eingezogen sind, zäunten sie den Weg ein und stellten Schilder auf, die vor unbefugter Nutzung warnen.
Die Anwohner fragen sich, warum ihnen der Zutritt zu einem Bereich verwehrt wurde, zu dem sie zuvor jahrzehntelang Zugang hatten. Einige Nachbarn haben das Gefühl, das Paar würden sich absichtlich vom Rest des Dorfes abschotten. "Mit all den Schildern fühlt es sich an wie 'wir' und 'die'", zitierte die Daily Mail erst vor wenigen Wochen einen enttäuschten Bewohner. Ein anderer Nachbar wirft Pippa und ihrem Ehemann vor: "Es fühlt sich an, als würden sie dem Dorf eine Annehmlichkeit vorenthalten." "Die Leute könnten den Eindruck bekommen, sie würden ihren Einfluss geltend machen wollen",so ein Anrainer.
