Einblicke in Pippa Middletons millionenschweres Immobilienimperium

Was ihre Residenzen betrifft, muss sich Pippa Matthews (ehemals Middleton) nicht hinter ihrer älteren Schwester Kate verstecken. Pippas Heim "beeindruckender" als Adelaide Cottage Laut The Sun lebt die Ehefrau des Unternehmers James Matthews in einem 15 Millionen Pfund (über 17 Millionen Euro) teuren Haus in Berkshire. Der Boulevardzeitung Daily Mail zufolge gehörte das luxuriöse Anwesen zuvor dem verstorbenen Millionär Terence Conran. Es gilt als äußerst imposant.

Die Schwester der Prinzessin von Wales und ihr Mann erwarben das Haus im Jahr 2022. Das weitläufige Anwesen umfasst einen ummauerten Garten und mehrere Gewächshäuser. In Summe soll es sogar "weitaus beeindruckender" sein als Prinzessin Kates aktuelle Residenz, das Adelaide Cottage - auch wenn für Kate und William demnächst ein Umzug in eine geräumigere Unterkunft ansteht. Dazu mehr hier: