Einblicke in Pippa Middletons millionenschweres Immobilienimperium
Zusammenfassung
- Pippa Middleton und ihr Ehemann James Matthews besitzen ein 15-Millionen-Pfund-Anwesen in Berkshire und die Bucklebury Farm.
- Vor dem Umzug aufs Land lebte das Paar in einem luxuriösen Stadthaus im Londoner Stadtteil Chelsea, das sie nach Renovierungen für 22,5 Millionen Pfund verkauften.
- Zum Familienbesitz gehören außerdem das exklusive Eden Rock Hotel auf St. Barths und das Glen Affric Estate in Schottland, die Pippa und James eines Tages erben könnten.
Was ihre Residenzen betrifft, muss sich Pippa Matthews (ehemals Middleton) nicht hinter ihrer älteren Schwester Kate verstecken.
Pippas Heim "beeindruckender" als Adelaide Cottage
Laut The Sun lebt die Ehefrau des Unternehmers James Matthews in einem 15 Millionen Pfund (über 17 Millionen Euro) teuren Haus in Berkshire. Der Boulevardzeitung Daily Mail zufolge gehörte das luxuriöse Anwesen zuvor dem verstorbenen Millionär Terence Conran. Es gilt als äußerst imposant.
Die Schwester der Prinzessin von Wales und ihr Mann erwarben das Haus im Jahr 2022. Das weitläufige Anwesen umfasst einen ummauerten Garten und mehrere Gewächshäuser.
In Summe soll es sogar "weitaus beeindruckender" sein als Prinzessin Kates aktuelle Residenz, das Adelaide Cottage - auch wenn für Kate und William demnächst ein Umzug in eine geräumigere Unterkunft ansteht.
Doch das ist nicht die einzige Immobilie, die Pippa und ihr Mann ihr Eigen nennen.
Bucklebury Farm
2020 hat das Ehepaar, das die drei gemeinsamen Kinder Grace, Arthur und Rose teilt, die sogenannte Bucklebury Farm in Berkshire gekauft, die sie Berichten zufolge in eine Touristenattraktion umwandeln wollen. 1,5 Millionen Pfund (ca. 1,7 Millionen Euro) sollen Pippa und James sich diese Investition kosten haben lassen.
Hier wohnte Pippa vor Umzug aufs Land
Bevor Pippa und James Matthews sich für ein ruhiges Leben am Land entschieden, hatte das Paar ein stattliches Haus im Londoner Nobelbezirk Chelsea bewohnt.
Ihr ehemaliges Heim erstreckte sich laut Berichten über fünf Stockwerke und war angeblich unglaubliche 17 Millionen Pfund (rund 19,7 Millionen Euro) wert. Es soll etwa sechs Schlafzimmer, einen Fitnessraum, ein Kino, einen Aufzug sowie ein Zimmer für Personal umfasst haben.
Im Jahr 2017 begann das Ehepaar mit Renovierungsarbeiten, die 2018 beendet wurden. 2022 wurde das Heim des Paares verkauft. 22,5 Millionen Pfund (etwa 26 Millionen Euro) soll die Familie mit dem Verkauf erwirtschaftet haben.
Eden Rock Hotel
Den Eltern von James Matthews gehört außerdem das luxuriöse Eden Rock Hotel auf St. Barths. James und Pippa sollen es einmal erben. Auch das sogenannte Glen Affric Estate könnte eines Tages dem Paar gehören. Noch gehört das Anwesen in den schottischen Highlands aber Pippas Schwiegervater David Matthews.
