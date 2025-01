William machte Kate zum 43. Geburtstag bewegende Liebeserklärung

Der britische Thronfolger hat seiner Frau Kate zum 43. Geburtstag eine bewegende Liebeserklärung in der Öffentlichkeit gemacht: "Die unglaublichste Frau und Mutter. Die Stärke, die du im vergangenen Jahr gezeigt hast, ist beachtlich. George, Charlotte, Louis und ich sind so stolz auf dich", schrieb William in einer ungewöhnlich persönlichen Nachricht auf den Social-Media-Plattformen X und Instagram. Er fügte hinzu: "Happy Birthday Catherine. We love you." Signiert war die Nachricht mit einem W für William - ein Zeichen dafür, dass er sie selbst verfasst hat.