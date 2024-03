Wie sich Kates Krebsdiagnose auf ihren und Williams Streit mit Meghan und Harry auswirkt

Bei Prinzessin Kate ist nach ihrer Bauch-Operation Krebs diagnostiziert worden. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William bekommt Chemotherapie, wie sie in einer am Freitag veröffentlichten Videobotschaft sagte.

"Ich wollte diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen persönlich für all die wundervollen, unterstützenden Nachrichten und für Ihr Verständnis zu danken, während ich mich von der Operation erholt habe", erklärte sie unter anderem und verriet: "Die Operation war erfolgreich. Tests nach der Operation zeigten aber, dass Krebs vorhanden war. Mein Ärzteteam riet mir daher zu einer vorbeugenden Chemotherapie, und ich befinde mich jetzt in der Anfangsphase dieser Behandlung."

"Das war natürlich ein riesiger Schock, und William und ich haben alles getan, was wir konnten, um das im Interesse unserer jungen Familie privat zu verarbeiten und zu bewältigen", sagte Kate, die in den vergangenen Wochen zur Zielscheibe wilder Verschwörungstheorien um ihren Zustand und ihre Abwesenheit geworden war.

Es wird angenommen, dass Harry und Meghan am Freitagabend privat Kontakt mit William und Kate aufgenommen haben, nachdem die Prinzessin enthüllt hatte, eine präventive Chemotherapie zu erhalten.

Meghan und Harry sollen nichts von Kates Erkrankung gewusst haben

Es ist nicht klar, ob es sich bei dem Kontakt um ein Telefon, einen Videoanruf oder eine Unterstützungsnachricht handelte. Das Herzogpaar von Sussex hat nach Kates Videobotschaft aber ein offizielles Statement veröffentlichen lassen, in dem sie erklärten: "Wir wünschen Kate und der Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies privat und in Frieden tun können."

US-amerikanische Medien behaupten, dass Meghan und Harry erst von Kates Zustand erfahren hätten, als die Welt die Nachricht hörte. Sie sollen nicht vorab informiert worden sein. Insider berichteten der New York Post, dass das Paar "keine Ahnung" von Kates Krankheit hatte.

Ein königlicher Experte behauptete, Kate habe sich entschieden, Harry und Meghan nichts von ihrer Krebserkrankung zu erzählen, weil man ihnen "nicht trauen könne" berichtete The Sun.

Für William hat Kates Wohlergehen oberste Priorität

Harry hofft, anlässlich des zehnten Jahrestages der Invictus Games an einem Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral in London teilnehmen zu können. Der Besuch, der angeblich ohne Meghan und die Kinder stattfinden soll, könnte eine Gelegenheit sein, Brücken zu seinem entfremdeten Bruder William zu bauen. Quellen, die William und Kate nahestehen, haben laut The Telegraph aber angedeutet, dass das "Harry-Problem" nach der Krebsdiagnose von Kate und König Charles III. das letzte ist, woran sie denken.

Eine royale Quelle stellte klar, dass William "immer alles getan hat, was er konnte, um seine Familie zu schützen". Dies bedeutet, dass er sich darauf konzentriert, Kates Privatsphäre zu gewährleisten und ihre Kinder zu schützen.