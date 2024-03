Vor Krebs-Bekanntgabe: Was Kate und Charles bei Geheimtreffen besprachen

In einer Videobotschaft hatte Kate am Freitag ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht, nachdem in den vergangenen Wochen vielfach über ihren Gesundheitszustand spekuliert worden war. Die Krebserkrankung sei nach ihrer Bauch-Operation Mitte Jänner entdeckt worden, sagte die Prinzessin von Wales. Sie unterziehe sich nun einer Chemotherapie.

Es gehe ihr aber "gut" und sie fühle sich "von Tag zu Tag kräftiger", sagte sie. Die Ärzte hätten ihr geraten, sich einer "vorbeugenden Chemotherapie" zu unterziehen "und ich befinde mich jetzt in der Anfangsphase dieser Behandlung". An welcher Art Krebs sie genau leidet, sagte sie nicht.

"Sie interessiert sich für künstlerische Dinge und schätzt Kunst und Kultur, deshalb hat sie eine Affinität zum König", fuhr die Autorin von "George VI and Elizabeth: The Marriage That Saved the Monarchy" fort.

Das sie nun beide gegen den Krebs kämpfen, würde Charles und Catherine nur noch enger zusammenschweißen.

"Offensichtlich haben sie das gemeinsam und das kann sie nur einander näherbringen", stellte Sally Bedell Smith fest, die über das Verhältnis der beiden sagte: "Es ist für beide eine Quelle der Beruhigung und des Trostes."

Insider: Charles plant Sommer ohne Pflichten

Laut People verbrachten Cathrine und Charles bereits im Jänner ein paar Nächte zusammen in der London Clinic, als der König sich einer Behandlung unterzog und die Prinzessin "eine Bauchoperation geplant" hatte. Ein Insider verriet dem Magazin indes, dass der König seine Behandlung fortsetzt und "gute Fortschritte macht". Er plane seinen Sommer aber, ohne "sich zu irgendetwas zu verpflichten".