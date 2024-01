Wie schlecht geht es Kate wirklich? Middletons sagen Termine ab

Es wird davon ausgegangen, dass die Kinder von Kate und William ihren Schulbesuch fortsetzen sollen, um so viel Normalit√§t wie m√∂glich f√ľr den zehnj√§hrigen Prinz George, die achtj√§hrige Prinzessin Charlotte und den f√ľnfj√§hrigen Prinz Louis zu schaffen, w√§hrend ihre Mutter im Krankenhaus liegt.

William werde auch auf die Hilfe ihrer Nanny Maria und Kates Familie z√§hlen k√∂nnen, insbesondere auf Kates Eltern, die praxisorientierte Gro√üeltern sind, die es gewohnt sind, die Kinder zum √úbernachten bei sich zu haben oder bei ihnen zu bleiben. Carole und Michael Middleton werden auch Kates weitere Genesung in ihrem Haus in Windsor unterst√ľtzen, das in der N√§he ihres Zuhauses liegt.

So geht es Kate nach der OP

Aktuell erholt sich Catherine noch in der Londoner Luxusklinik The Clinic. Es gehe ihr den Umst√§nden entsprechend gut, aber sie werde sich in jedem Fall auch nach dem Eingriff noch eine l√§ngere Zeit schonen m√ľssen. Spekulationen, ob eine Krebserkrankung f√ľr Kates Spitalsaufenthalt sein k√∂nnten, wurden vom Palast dementiert.