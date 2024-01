Erstmals nach Bekanntgabe von Gesundheitskrise gesichtet: Charles wirkt bekümmert

Charles erstmals nach Bekanntgabe von Spitalaufenthalt gesehen

Charles wurde dabei fotografiert, als er mit Königin Camilla durch Aberdeen in Schottland chauffiert gefahren wurde. Auf den Bildern, die von der Daily Mail veröffentlicht wurden, sitzt Charles am Rücksitz des Wagens und blickt aus dem Fenster. Er wirkt bekümmert, in der Zeit, in der er sich auf den Eingriff vorbereitet (zu sehen hier).