Wenn William König wird: 2 Royals sollen "schon auf Wandel vorbereitet" werden

Im britischen Königshaus gilt sie als wichtige Stütze, die sich für schwierige Themen einsetzt: Herzogin Sophie - Schwägerin von König Charles III. Obwohl nur angeheirateter Royal hat sich Sophie längst den Ruf einer pflichtbewussten Vertreterin des Königshauses erarbeitet, die auch vor Tabuthemen nicht zurückschreckt. Auch Ehemann Prinz Edward ist häufiger im Rampenlicht zu sehen.

Darren Stanton zufolge präsentiere sich Sophie "außergewöhnlich gut". Sie fühle sich "wohl im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit", zitiert Stanton das Magazin Marie Claire den britischen Körperspracheexperten. Das Paar werde auch weiterhin an Bedeutung gewinnen. Stanton: "Sophie und Edward scheinen sich stetig in eine prominentere Position innerhalb der königlichen Familie hineinzuwachsen." Die Royals seien ein gutes Team. "Da William und Kate immer näher daran rücken, König und Königin zu werden, werden Sophie und Edward innerhalb der Monarchie unweigerlich sichtbarer und wichtiger werden", so Stanton weiter. "In vielerlei Hinsicht werden sie schon auf diesen Wandel vorbereitet."

2024 Jahr hatte Sophie mehrere öffentlichkeitswirksame Auftritte für die Royals übernommen. Im Frühjahr war sie etwa als erstes Mitglied des Königshauses seit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine gereist. Sophie setzt sich seit Längerem gegen sexualisierte Gewalt ein - sie reiste auch in den Tschad und traf dort Frauen, die vor dem Bürgerkrieg im Sudan geflohen sind. Sie wirbt auch dafür, offener über Menopause und Menstruation zu sprechen.

Moment der Unterstützung für Kate

Als Prinzessin Kate nach dem Ende ihrer Chemotherapie an einem großen Gedenken für die Weltkriegstoten teilnahm, stand Sophie an ihrer Seite und legte ihr in einem Moment schützend die Hand auf den Rücken.