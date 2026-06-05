Ex-Palastbutler verrät witziges Gäste-Problem, mit dem er auf Schloss Balmoral zu kämpfen hatte

Schloss Balmoral galt als das Lieblingsanwesen von Königin Elizabeth II. . Das zum Anwesen gehörende Queen's Building wurde in den 1980er-Jahren als Personalunterkunft und Kantine gebaut. Das etwa 31 Kilometer westlich von Aberdeen gelegene Schlossgrundstück erstreckt sich insgesamt über 20.000 Hektar Moor-, Wald- und Agrarflächen.

Reiten, wandern, mit Hunden spazieren gehen, picknicken: In Balmoral sei die Queen "am glücklichsten" sagte einmal Enkelin Prinzessin Eugenie in einer Dokumentation zum 90. Geburtstag der Monarchin. Balmoral sei ein "magischer Ort", an dem die Elizabeth richtig ausspannen könne, erzählte Herzogin Sophie , die Ehefrau von Prinz Edward , in derselben Dokumentation. Und auch König Charles zieht es in den Sommerferien traditionell nach Schottland.

Grant Harrold betreute Charles früher als Butler. Immer wieder gibt der Adelskenner kleine Einblicke in seinen einstigen Alltag. Ein Besuch in Balmoral sei "wunderbar, aber ziemlich anstrengend und streng geregelt", zitiert ihn das Magazin Marie Claire.

Gäste mussten ihre Kleidung suchen

Gäste würden umfassend informiert und von Mitarbeitenden bei ihrer Ankunft sofort umsorgt werden. Genau dann könnte es zu Schwierigkeiten kommen. Harrold über die mitunter witzigen Zwischenfälle: "Das einzige Problem, auf das wir stießen, war, dass die Gäste nicht wussten, wo ihre Kleidung war!" Das Personal musste erfinderisch werden.

"Also ließen wir Schubladen leicht geöffnet und Kleiderschränke einen Spalt breit offen, damit sie ihre Sachen finden konnten. Wir öffneten auch die Reißverschlüsse der Kulturbeutel, packten die Produkte aber nie aus. Wir ließen sie einfach neben dem Waschbecken stehen", so Harrold Marie Claire zufolge. Die Zimmer für Gäste seien "eher wie in einem exklusiven Hotel" und "privat, elegant und mit viktorianischen Möbeln durchaus prunkvoll".

Und Charles' Besucher und Besucherinnen dürfen sich auf einen maßgeschneiderten Zeitplan freuen: "Die Gäste wissen jederzeit, was zu tun ist", so der Ex-Butler. Premierminister würden etwa typischerweise über ein langes Wochenende kommen. "Wenn die Person gerne angelt, gehen sie vielleicht gemeinsam angeln. Wenn sie gerne wandert, gehen sie wandern. Es wird auch Treffen mit dem König geben, und sie können die Zeit nutzen, um sich auszutauschen."