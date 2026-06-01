König Charles mag Speise, die bei Mutter Elizabeth nicht so oft auf den Teller kam

Ob es die Quiche auch auf das Menü des offziellen Krönungsdinners schafft, war zunächst unklar. Zur Krönung von Queen Elizabeth II. 1953 wurde eigens ein Hähnchengericht namens "Coronation Chicken" kreiert, das sich bis heute großer Beliebtheit erfreut.

Queen aß "ganz normal"

Und was hat die Queen am liebsten gegessen? "Ein Lieblingsessen gibt's in dem Sinne nicht", verriet der Deutsche Stefan Pappert einmal. Er war etwa auch den Vorbereitungen zum 70. Thronjubiläum im Jahr 2022 beteiligt und als Royal Chef rund um die Uhr für die Versorgung Ihrer Majestät zuständig. "Die Queen isst ganz normal, was jeder andere auch essen würde", hieß es. Die Essgewohnheiten der Königin hätten sich in ihren letzten Jahren allerdings etwas geändert. "Wir haben das Essen ein bisschen salziger gestaltet, einfach weil der Geschmack im Alter abnimmt. Wir haben aber die Portionen kleiner gemacht. Es gibt nicht mehr Riesenteller."