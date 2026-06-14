Wenig königlich: Prinz William startet mit günstigem Frühstück in den Tag
Obwohl dem britischen Prinz William wohl zahlreiche Köche zur Verfügung stehen würden, die alles Mögliche zubereiten könnten, fällt sein Frühstück schon mal besonders simpel - und günstig - aus. Im Gespräch mit Ernährungsberaterin Monique Hyland erzählte er vor einigen Jahren am Rande eines Besuchs in Cornwall, was er über den Tag verteilt so aß.
Der Newsplattform CornwallLive gegenüber schilderte Hyland, wie das Treffen mit dem Royal lief: "Er war anfangs etwas nervös, als ich ihn fragte, was er gestern gegessen habe. Zunächst war alles in Ordnung, da er ein gesundes Frühstück hatte, doch dann gab er zu, dass ihm jemand zum Mittagessen ein 'mieses Sandwich' besorgt hatte und er einen Schokoladen-Brownie und ein Glas Rotwein zu sich genommen hatte."
William plauderte außerdem aus, dass er ein paar Tassen Tee mit Koffein gebraucht habe, da seine Kinder ihn "nachts wach halten". In den Tag startete William aber nach eigenen Angaben mit zwei Eiern, Vollkorntoast mit Butter, Apfelsaft und einer Tasse Tee mit Milch und Zucker. Als Snack gab es neben dem Brownie noch eine Banane und am Abend dann weißen Fisch mit Pilzen und über den Tag verteilt zwei bis drei Kaffees.
Kein leidenschaftlicher Koch
Was die Zubereitung von Speisen angehe, soll William kein Profi sein. Seine Kochversuche seien bisher ein Flop gewesen, verriet er 2006 in einem Fernsehinterview. "Ich habe an der Uni oft für meine Mitbewohner kochen müssen, aber es war hoffnungslos", gestand er damals.
Sein Vater König Charles hat seine Landsleute einst aufgefordert, mehr auf gesunde Ernährung zu achten. Die Briten und Britinnen sollten sich "mehr darum kümmern, was sie essen und wo das Essen herkommt", schrieb der Monarch im Vorwort des Kochbuchs mit dem Titel "Duchy Originals Cookbook", das 2006 in den Handel kam. Der Monarch ist schon seit langem als Liebhaber von biologisch angebauten Lebensmitteln bekannt.
Das Buch wurde von der Bio-Marke Duchy herausgegeben, die Charles 1990 gegründet hatte. Als Beispiele für gute traditionelle Gerichte sind darin zum Beispiel Lammeintopf oder der - außerhalb von Großbritannien wenig geschätzte - Gemüsebrei Bubble And Squeak aufgeführt. In dem Buch findet sich aber auch das Rezept für einen Walnusskuchen, für den Charles' verstorbene Großmutter, die Queen Mum, eine Vorliebe hatte. Die Einnahmen sollten für wohltätige Zwecke verwendet werden.
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