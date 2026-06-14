Wenig königlich: Prinz William startet mit günstigem Frühstück in den Tag

Obwohl dem britischen Prinz William wohl zahlreiche Köche zur Verfügung stehen würden, die alles Mögliche zubereiten könnten, fällt sein Frühstück schon mal besonders simpel - und günstig - aus. Im Gespräch mit Ernährungsberaterin Monique Hyland erzählte er vor einigen Jahren am Rande eines Besuchs in Cornwall, was er über den Tag verteilt so aß.

Der Newsplattform CornwallLive gegenüber schilderte Hyland, wie das Treffen mit dem Royal lief: "Er war anfangs etwas nervös, als ich ihn fragte, was er gestern gegessen habe. Zunächst war alles in Ordnung, da er ein gesundes Frühstück hatte, doch dann gab er zu, dass ihm jemand zum Mittagessen ein 'mieses Sandwich' besorgt hatte und er einen Schokoladen-Brownie und ein Glas Rotwein zu sich genommen hatte."

William plauderte außerdem aus, dass er ein paar Tassen Tee mit Koffein gebraucht habe, da seine Kinder ihn "nachts wach halten". In den Tag startete William aber nach eigenen Angaben mit zwei Eiern, Vollkorntoast mit Butter, Apfelsaft und einer Tasse Tee mit Milch und Zucker. Als Snack gab es neben dem Brownie noch eine Banane und am Abend dann weißen Fisch mit Pilzen und über den Tag verteilt zwei bis drei Kaffees.