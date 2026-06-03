Gastronomin Prue Leith: "Ich glaube, die Königsfamilie bringt Unglück"

Sie ist Gastronomin, Autorin, Geschäftsfrau, TV-Jurorin und Philanthropin - und trotzdem vor Hoppalas nicht gefeit. Im Gespräch mit dem US-People-Magazin verriet Prue Leith, dass sie gerade dann, wenn alles perfekt sein sollte, oftmals nichts läuft wie geplant: nämlich wenn man für Royals kocht. "Ich glaube, die Königsfamilie bringt Unglück", scherzte Leith. "Die Leute sind allein beim Gedanken an sie schon aufgeregt, und dann geht alles schief. Da können Sie jeden Caterer fragen, er wird Ihnen haarsträubende Geschichten über die Royals erzählen." In ihren neuen Memoiren "Being Old...and learning to love it!" beschreibe Leith konkret einige Fälle.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/POOL/EDDIE MULHOLLAND Prue Leith und Königin Camilla (2023)

Queen bekam dünnen zitronigen Tee statt starkem Schwarztee In Erinnerung sei ihr People zufolge ein dünner zitroniger Tee" geblieben, den sie der inzwischen verstorbenen Queen Elizabeth einmal bei einem Auftritt servierte. Sie habe im Vorfeld nicht herausfinden können, welchen Tee die Königin gerne trinke, verriet Leith 2024 bereits auf Instagram. Stattdessen habe sie auf die Queen warten sollen, damit diese ihre Bestellung abgeben konnte.

"Am meisten hat mich persönlich geärgert, dass ich der Königin keinen anständigen Tee servieren konnte, denn ich bewunderte sie sehr und dachte: 'Die arme Frau. Sie läuft schon seit zwei Stunden in diesem furchtbar langweiligen Gebäude herum … Als sie endlich bei mir ankam, muss sie sich total auf einen Tee gefreut haben, und ich habe kläglich versagt'", so Leith zu People über den Vorfall. Die Queen habe sich nämlich einen Schwarztee gewünscht, den Leith zunächst mit einer Zitronenscheibe mit heißem Wasser aufgoss, wie sie auf Instagram dazu verriet. Doch die Queen meinte, sie möchte gar keine Zitrone. Also habe Leith diese wieder aus der Tasse gefischt, und den Tee mit Wasser wieder aufgegossen, weil sie annahm, dass die Monarchin ihn leicht trinkt. Der nächste Fauxpas: "Sie sagte: Ich mag ihn stark."