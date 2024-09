Welcher Royal angeblich die treibende Kraft hinter Harrys Geburtstagswünschen war

Freundliche Geburtstagsglückwünsche vonseiten der Familie sind an sich ja nichts Ungewöhnliches. Nicht so im Falle des britischen Prinzen Harry, dessen Verhältnis zu den übrigen Royals als zerrüttet gilt. Dazu sollen nicht zuletzt die Äußerungen Harrys in seiner im vergangenen Jahr veröffentlichten Autobiografie beigetragen haben. Vor allem mit seinem Vater Charles und seinem Bruder Prinz William hat sich Harry überworfen.