US-Gericht verweigert Zugang zu Prinz Harrys Einreisedokumenten

Nach Ansicht der Denkfabrik The Heritage Foundation hätte Harry vor diesem Hintergrund nicht in die USA einreisen dürfen, sie verlangte unter anderem Einblick in die Angaben, die Harry bei seinem Visumsantrag gemacht hatte.

Harry hat berechtigtes Interesse an Privatsphäre

Das öffentliche Interesse an den Einreisedokumenten Prinz Harrys sei nicht hoch und werde überwogen von dem legitimen Interesse des Royals an Privatsphäre, begründete Richter Carl Nichols laut PA. "Wie jeder ausländische Staatsangehörige hat der Herzog ein berechtigtes Interesse am Schutz seiner Privatsphäre in Bezug auf seinen Einwanderungsstatus", hieß es weiter.