Was Prinzessin Kates Körpersprache bei ihrem Wimbledon-Auftritt verraten hat

Als am letzten Finaltag dieser Wimbledon-Auflage Novak Djokovic mit Aufschlag begann, hatte in der Royal Box auch Prinzessin Kate im lilafarbenen Kleid Platz genommen. Mit großem Applaus wurde sie bei einem Auftritt einige Monate nach der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose gemeinsam mit Prinzessin Charlotte empfangen.

Die britische Körperspracheexpertin Expertin Judi James analysierte Kates Auftritt. Die Prinzessin habe "selbstbewusst" gewirkt, sagte sie im Gespräch mit der Boulevardzeitung The Sun. "Anzeichen von innerer Nervosität oder Ängstlichkeit gab es nur zwei Mal, als sie sich, während sie stehen blieb, um zu plaudern und Hände zu schütteln, über die Haare strich", so James. Dies habe eine beruhigende Wirkung gehabt, meint James, die weiß: "Wenn Kate in Topform ist, kann man das an drei Dingen erkennen: Ihre Haltung ist aufrecht und die Arme hängen locker herab, sie bekommt beim Lächeln Grübchen und sie rümpft dabei ihre Nase." Bei Kates Ankunft habe bereits das erste Zeichen sehen können, mein James.