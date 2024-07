Lippenleserin enthüllt: Was Prinz William beim EM-Finale murmelte

William und George fieberten am Sonntagabend in Berlin mit den "Three Lions" gegen Spanien mit. Lippenleser enthüllt Prinz

Der britische Thronfolger Prinz William und der spanische König Felipe VI. haben zum EM-Finale in Berlin ihre Kinder mitgebracht. Neben William fiebert am Sonntagabend der zehn Jahre alte Prinz George mit den "Three Lions" gegen Spanien mit, neben dem spanischen König saß dessen Tochter Sofia (17).

Getrennt wurden die Vertreter der Königshäuser durch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. William, der auch Vorsitzender des Fußballverbandes FA ist, gilt als großer Fußball-Fan. Umso härter dürfte ihn die Niederlage der englischen Mannschaft getroffen haben.

© APA/AFP/INA FASSBENDER Prinz William und George beim Finale der Fußball-EM in Berlin

William bezeichnete Dame als "Würstchen" Lippenleserin Nicola Hinkling analysierte Williams Auftritt. Der Thronfolger sei laut der britischen Zeitung Mirror auf der Tribüne von einer unbekannten Frau angesprochen worden, worüber er "sicherlich nicht glücklich" gewesen war, wie Hinkling im Gespräch mit dem Mirror angab. "William hatte keine Lust und sagte, etwas sei 'bereits angefordert' worden. Als er sich setzte, murmelte er das Wort 'Sausage' ("Würstchen")."

Dem Körperspracheexperten Darren Stanton zufolge war der Prinz am Final-Abend ausgelassen: "Wir haben William viel entspannter als jemals zuvor gesehen. Bei vielen seiner Auftritte als Prinz von Wales zeigte William schon seine Glücksgefühle, behält dabei aber stets ein professionelles Auftreten. Normalerweise lächelt William ein wenig und geht mit großen Schritten, und signalisiert so Zufriedenheit - aber dieses Mal ging er noch einen Schritt weiter. Es war großartig, eine sehr ausdrucksstarke Seite des Prinzen zu sehen. Er sang mit der Menge, schlug mit der Faust in die Luft und zeigte ein breites Grinsen - all das waren Beispiele dafür, wie William seine Gefühle zum Ausdruck brachte."

Der 42-jährige William ist der älteste Sohn von König Charles III. Bei dieser Europameisterschaft schaute er sich auch das Vorrundenspiel zwischen England und Dänemark sowie das Viertelfinale zwischen England und der Schweiz live im Stadion an. Die britischen Royals erlebten ein sportliches Wochenende. Prinzessin Kate hatte am Sonntag-Nachmittag das Finale des Tennis-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon besucht. Die 42-Jährige zeigte sich dabei gemeinsam mit Tochter Prinzessin Charlotte (9) nach monatelanger Krebsbehandlung zum zweiten Mal in der Öffentlichkeit und überreichte dem Spanier Carlos Alcaraz die Trophäe für seinen Sieg.