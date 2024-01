Was Prinzessin Charlotte Mia Tindall am Weihnachtstag zuflüsterte

Weihnachten ist zwar schon ein Paar Tage her, Fans der britischen Königsfamilie erfreuen sich aber nach wie vor an den Bildern des gemeinsamen Auftritts. Die Royals hatten traditionell gemeinsam einen Gottesdienst besucht. König Charles III. und seine Frau Königin Camilla zeigten sich am "Christmas Day", also dem 25. Dezember, im ostenglischen Sandringham. Begleitet wurden sie von Familienmitgliedern - darunter waren Thronfolger Prinz William und dessen Frau Prinzessin Kate sowie deren gemeinsame Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Aktuell erfreut sich im Netz ein Video großer Beliebtheit, in dem die jüngsten Royals sich über Geschenke von Schaulustigen erfreuten. In dem Clip ist zu sehen, wie Charlotte Mia Tindall - die ältesten Tochter von Charles-Nichte Zara Tindall - ermutigt, einen Strauß Blumen anzunehmen. Laut dem US-Magazin People habe Charlotte "Nimm du sie!" gesagt.