2. Reihe: Warum Zara und Mike Tindall so wichtig für König Charles sind

Gegenüber GB News erklärte Barr, was den Zauber der Familie ausmacht: "Die königliche Familie wird durch Leute wie die Tindalls ergänzt. Die Tindalls stehen der königlichen Familie nahe genug, um zu wissen, was hinter den Kulissen vor sich geht, aber weit genug entfernt, um freier sprechen zu können. Jede öffentliche Interaktion der königlichen Familie mit den Tindalls sorgt für positive Schlagzeilen. Das liegt an der lustigen Familienatmosphäre, die Zara, Mike und ihre Kinder ausstrahlen." Mike und Zara haben zwei Töchter und einen Sohn.

Die jüngsten Mitglieder der Tindall-Familie haben Berichten zufolge eine enge Beziehung zu Prinzessin Charlotte, Williams und Kates Tochter.