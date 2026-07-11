Was König Charles' Kosename für Camilla über das Paar aussagt

Dem britischen Adelsexperten und Biografen Gyles Brandreth zufolge hat König Charles einen besonderen Spitznamen für seine Frau, Königin Camilla. „Mehbooba“ In seinem Buch „Elizabeth: An Intimate Portrait“ schrieb Brandreth laut dem Magazin Marie Claire, dass der Monarch seine Gattin „manchmal Mehbooba“ nennen, was „Urdu für ‚meine Geliebte‘“ sei. Urdu wird von mehr als 100 Millionen Menschen in Indien und Pakistan gesprochen. Charles sei Indien sehr verbunden und mehrmals hingereist. Das Paar dürfte sich also nach wie vor sehr nahe stehen.

Bereits Anfang der 70er-Jahre lernten sich König Charles und Königin Camilla bei einem Polospiel kennen und lieben. Doch die selbstbewusste Tochter des britischen Offiziers und Weinhändlers Bruce Middleton Hope Shand und Enkelin des dritten Barons Ashcombe galt als nicht ausreichend standesgemäß für einen künftigen britischen König. 1973 heiratete Camilla schließlich statt des Prinzen dessen Freund Andrew Parker Bowles, einen Offizier der britischen Armee. Das Paar hat zwei Kinder: den heutigen Food-Kritiker Tom Parker Bowles, dessen Patenonkel Charles ist, und die Kuratorin Laura Lopes. 1981 folgte die „Traumhochzeit“ von Charles und Prinzessin Diana. Die Gefühle des Thronfolgers für seine Jugendliebe aber blieben - und wenige Jahre nach der Hochzeit nahmen Charles und Camilla ihre Affäre wieder auf, schrieben sich heimlich als „Fred“ und „Gladys“, die betrogene Diana berichtete vor laufender Kamera von einer „Ehe zu dritt“. 1995 ließen sich Camilla und Andrew Parker Bowles scheiden, ein Jahr später folgten Charles und Diana.