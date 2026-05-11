Adelsexperte meint, speziellen Royal wiedergeboren in Camilla zu sehen

Der britische Adelsexperte und Biograf Gyles Brandreth sieht in Queen Camilla eine Art Reinkarnation von Prinzgemahl Philip.

In seinem Buch "Elizabeth: An Intimate Portrait" schrieb Brandreth dem Magazin Marie Claire zufolge, dass Camilla "Mitgestalterin" des Erfolgs von König Charles sei. Auch Philip, der seit 20. November 1947 mit Queen Elizabeth II. verheiratet war, wollte demnach "etwas bewirken, wo andere oft nur Lärm machen". "Er war kein Mann für honigsüße Worte und leere Gesten." Bis zum Tod von Elizabeth 2022 habe er gedacht, Philip sei "unersetzbar. Ich habe mich geirrt".

In der Beobachtung vom Verhalten der neuen Königin und ihrem Verhalten an der Seite von König Charles habe er Philip "wiedergeboren" erlebt - "in Camilla". Prinz Philip war Elizabeths "Stütze und Halt", Camilla sei es für Charles. Brandreth schrieb Marie Claire zufolge weiter: "Sie ist von grundlegender Bedeutung für die Struktur seines Lebens". Camilla sei Charles' "gute Gefährtin und beste Freundin". Philip sei bewusst gewesen, "dass er nur die Nebenrolle" spielte. Auch da ähnelt er der der aktuellen Queen. "Wie Prinz Philip hat Camilla ihr Schicksal akzeptiert."