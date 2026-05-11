Adelsexperte meint, speziellen Royal wiedergeboren in Camilla zu sehen
Der britische Adelsexperte und Biograf Gyles Brandreth sieht in Queen Camilla eine Art Reinkarnation von Prinzgemahl Philip.
In seinem Buch "Elizabeth: An Intimate Portrait" schrieb Brandreth dem Magazin Marie Claire zufolge, dass Camilla "Mitgestalterin" des Erfolgs von König Charles sei. Auch Philip, der seit 20. November 1947 mit Queen Elizabeth II. verheiratet war, wollte demnach "etwas bewirken, wo andere oft nur Lärm machen". "Er war kein Mann für honigsüße Worte und leere Gesten." Bis zum Tod von Elizabeth 2022 habe er gedacht, Philip sei "unersetzbar. Ich habe mich geirrt".
In der Beobachtung vom Verhalten der neuen Königin und ihrem Verhalten an der Seite von König Charles habe er Philip "wiedergeboren" erlebt - "in Camilla". Prinz Philip war Elizabeths "Stütze und Halt", Camilla sei es für Charles. Brandreth schrieb Marie Claire zufolge weiter: "Sie ist von grundlegender Bedeutung für die Struktur seines Lebens". Camilla sei Charles' "gute Gefährtin und beste Freundin". Philip sei bewusst gewesen, "dass er nur die Nebenrolle" spielte. Auch da ähnelt er der der aktuellen Queen. "Wie Prinz Philip hat Camilla ihr Schicksal akzeptiert."
Im Gespräch mit dem Hello!-Magazin erinnerte sich Brandreth einst zurück: "Vor ein paar Jahren war ich Gastgeber eines Mittagessens zum 75. Geburtstag von Königin Camilla. Sie hielt eine gute Rede über ihre künftige Rolle und sagte, dass sie sich den verstorbenen Herzog von Edinburgh, Prinz Philip, zum Vorbild nehmen wolle. Sie zitierte sein Mantra, das einfach lautete: 'Look up, look out, say less, do more, get on with the job' (etwa: 'Kopf hoch, schau raus, sprich weniger und packe dafür mehr an, mach deinen Job')." Brandreth war lange mit Philip befreundet.
Prinz Philip war am 9. April 2021 mit 99 Jahren gestorben, rund zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag. Er galt als fleißiger Royal und ging erst im Alter von 96 Jahren in den Ruhestand. Sein letzter offizieller Auftritt war bei einer Militärparade der Royal Marines im August 2017 vor dem Buckingham-Palast. Ein Hintertürchen hatte sich "Pensionist Philip" offen gehalten, nämlich als gelegentlicher Begleiter von Elizabeth II. bei Terminen.
König der Fehltritte
Der Prinzgemahl war für seinen Charme und Humor bekannt - und zugleich für seine rhetorischen Fehltritte. "Bewerft ihr euch immer noch mit Speeren?", fragte er etwa Ureinwohner während einer Australienreise. Den damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl begrüßte er 1997 sogar mit den Worten: "Willkommen, Herr Reichskanzler."
Camilla, die einst als Nebenbuhlerin Prinzessin Dianas wenig populär war, hat sich inzwischen längst den Ruf der Stütze des Königshauses erworben. Als König Charles und später Prinzessin Kate Krebserkrankungen öffentlich machten, nahm sie etliche wichtige Termine alleine wahr.
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