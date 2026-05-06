Heute, am 6. Mai, feiert Prinz Archie, der ältere Spross von Prinz Harry und Herzogin Meghan, seinen bereits siebten Geburtstag. Seine Eltern werden sich wohl mächtig ins Zeug legen, um den Ehrentag ihres Nachwuchses gebührend zu feiern. Wer allerdings nicht dabei sein wird, ist Archies Großvater, König Charles III. Seitdem Harry und Meghan 2020 ihre royalen Pflichten zurückgelegt und sich in Kalifornien ein neues Leben aufgebaut haben, besteht zwischen Charles und Archie so gut wie kein Kontakt. Trotzdem möchte es sich der Monarch nicht nehmen lassen, seinem Enkelsohn ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk zukommen zu lassen.

Selbstgemachte Zeichnung zum Geburtstag Der 77-Jährige hat sich laut Royal-Experten Tom Quinn für eine Landschaftszeichnung entschieden, die er Archie per Post zukommen lassen möchte – natürlich mit beigelegter Geburtstagskarte. Das berichtet zumindest die deutsche Zeitschrift Gala. Das Besondere daran: Es handelt sich dabei um eine der vielen Zeichnungen, die Charles selbst angefertigt hat. Immerhin ist der König für seine künstlerische Ader und seine Leidenschaft fürs Zeichnen und Malen von Landschaften bekannt. Damit hat er schon in frühen Jahren begonnen. Gerüchten zufolge soll sich Charles für eines seiner Aquarelle entschieden haben, bestätigt ist dies jedoch nicht.

Wird Charles" Geschenk von Harry und Meghan falsch interpretiert? Charles Geschenk an Archie war wohlüberlegt. Zum einen sollte das Geschenk von Herzen kommen. "Es war ihm wichtig, etwas Liebevolles und Persönliches zu schenken", so Experte Quinn (via Gala). Dies zeigt deutlich, dass Charles trotz der räumlichen und familiären Distanz bemüht ist, die Bindung zu seinen Enkeln aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig aber musste er dabei auch die Wünsche von dessen Eltern Harry und Meghan respektieren und bei der Geschenkauswahl darauf achten, ihnen nicht auf die Füße zu treten. Quinn zufolge soll Meghan nicht viel von extravaganten Geschenken halten, auch Harry lehnt teure Präsente ab und zieht kleine Aufmerksamkeiten mit einer persönlichen Note vor. Ein selbstgemachtes Bild scheint da eine durchaus gute Wahl zu sein. Oder doch nicht? Denn laut Quinn bereitete Charles auch dieses Geschenk Kopfzerbrechen. Denn Charles' Geschenk zu Archies fünftem Geburtstag wurde, berichtet der Experte, von Harry und Meghan abgelehnt, dem König falsche Absichten unterstellt. Auf Details ging Quinn nicht ein, betonte aber: "König Charles und sein Team sind besorgt, dass alles, was der König seinem Enkel schickt, von Harry und Meghan falsch interpretiert werden könnte."