Was Camilla wirklich besitzt: Ein Blick auf ihr beeindruckendes Vermögen

Königin Camilla soll über ein riesiges Vermögen verfügen. So besitzt sie unter anderem ein denkmalgeschütztes Haus aus dem 19. Jahrhundert in Wiltshire, das sie als ihren privaten Zufluchtsort nutzt.

Camillas beeindruckendes Erbe

Celebrity Net Worth zufolge nennt Camilla ein geschätztes Vermögen von fast fünf Millionen Euro ihr Eigen. Laut Telegraph gehört dazu eine Erbschaft von 500.000 Pfund (fast 594.000 Euro), die sie von ihren Großeltern enthalten hat.

Camilla wurde an der Dumbrells School in Sussex ausgebildet und besuchte dann die Queen's Gate School in South Kensington. Später absolvierte sie das Mon Fertile-Gymnasium in der Schweiz und studierte nach dem Schulabschluss Französisch und Französische Literatur am Institut Britannique in Paris.

Nach ihrer Ausbildung arbeitete König Charles' zweite Frau zunächst als Sekretärin für verschiedene Firmen, später war sie als Empfangsdame für die Dekorationsfirma Sibyl Colefax & John Fowler in Mayfair tätig.

Charles und Camilla haben im April 2005 standesamtlich geheiratet. Damals wurde Camilla, die seit ihrer Hochzeit mit dem damaligen Thronfolger als Senior Royal für das Königshaus im Einsatz ist, der Titel Herzogin von Cornwall verliehen. Mittlerweile ist sie Queen und ihre tägliche Arbeit besteht darin, Charles bei seiner königlichen Arbeit zu unterstützen.

Camillas Vermögen im Vergleich zu König Charles'

Mit Charles' Reichtum lässt sich aber selbst das Vermögen der wohlhabenden Camilla nicht vergleichen. Laut der Sunday Times Rich List stieg das Vermögen des Königs allein im vergangenen Jahr um mehr als zehn Millionen Pfund (knapp 12 Mio. Euro). In Summe soll der Monarch ein Gesamtvermögen von rund 610 Millionen Pfund (ca. 725 Mio. Euro) besitzen.