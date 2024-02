Warum Prinzessin Kate abgeblich nicht wollte, dass ihre Kinder sie im Spital besuchen

Es war eine kurze Mitteilung aus dem britischen Königshaus, die bei Royal-Fans Ende Jänner für Erleichterung sorgte: Prinzessin Kate ist nach einem längeren Klinikaufenthalt wieder daheim. Die Frau von Thronfolger Prinz William war rund zwei Wochen zuvor am Bauchraum operiert worden. Seitdem gab es keine Wasserstandsmeldungen, wie es der künftigen Queen geht.

Kate wieder zuhause bei den Kindern

Unbemerkt von Fotografen hatte die 42-Jährige die Londoner Privatklinik The Clinic verlassen. Boulevardmedien in London verwiesen auf ein Video: Dort fuhr Kates persönliche Assistentin Natasha Archer in einem Auto von der Klinik ab, gefolgt von einem Geländewagen, auf dessen Beifahrersitz Blumen zu sehen waren. "Die Prinzessin von Wales ist wieder zu Hause in Windsor, um sich dort weiter von ihrer Operation zu erholen", hieß es in der Mitteilung des Palasts. "Sie macht gute Fortschritte." Downing Street sprach von einer "willkommenen Neuigkeit sowohl für die königliche Familie als auch für die Öffentlichkeit".