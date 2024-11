Warum Edo Mapelli Mozzi Schwiegervater Andrew unter die Arme greifen soll

Dass Andrew nicht nur beiläufig in Verbindung mit Epstein stand, ist seit langem bekannt. Eine Zivilklage der US-Amerikanerin Virginia Giuffre , die ihm vorwarf, sie vor gut 20 Jahren als Minderjährige missbraucht zu haben, wehrte er in einem außergerichtlichen Vergleich ab. Angeblich gegen Zahlung von mehreren Millionen Pfund. Nach eigener Aussage kannte er die Frau nicht. Berichten zufolge will Charles längst, dass Andrew umzieht.

Mapelli Mozzi kennt sich mit Luxus-Immobilien aus: In einem Interview mit dem Magazin Financial Times gab der 41-Jährige kürzlich seltene Einblicke in sein Leben. Er sei "always on a train" - also "immer am Sprung". Dem US-People-Magazin zufolge hat er seine Firma Banda im Alter von 23 Jahren gegründet. Neben London betreut das Unternehmen unter anderem Immobilienprojekte in Neu-Delhi, Mailand, Los Angeles und Paris. Neben seiner Immobilienfirma verwaltet er auch seine eigene Charity Organsiation Cricket Builds Hope. Mapelli Mozzis genaues Vermögen ist unbekannt. Allerdings schätzt Herald Weekly den Betrag auf etwa sechs Millionen US-Dollar.

"Das ist erst der Anfang"

Dem Magazin Hello! zufolge sei es für Edoardo, der in seiner Kindheit mehrfach umgezogen sei, wichtig ist, mit seiner eigenen kleinen Familie einen festen Wohnsitz als Basis zu haben. Hauptaugenmerk dürfte er allein aufgrund seines beruflichen Hintergrunds auf die Inneneinrichtung gelegt haben. "Das Design ist wichtig für den emotionalen Zustand", sagte er der Financial Times.

Erst kürzlich eröffnete Mapelli Mozzi den Online-Shop "Banda Gallery", wo Kunst und exklusive Möbel erstanden werden können. Weniger Arbeit dürfte den werdenden Vater in Zukunft also nicht erwarten. "Das ist erst der Anfang", sagte er der Financial Times.

Geheiratet haben Mapelli Mozzi und Beatrice im Jahr 2020 während der Pandemie-Beschränkungen in einer Zeremonie im engsten Familienkreis. Sie erwarten derzeit ihr zweites gemeinsames Kind.