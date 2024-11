Prinz William offenbart subtil "besondere Beziehung" zu einem seiner Kinder

Der britische Thronfolger Prinz William hatte bei einem Besuch in Südafrika kürzlich ein Freundschaftsarmbändchen mit dem Schriftzug "Papa" am Handgelenk. Seine Tochter Prinzessin Charlotte (9) habe es gemacht, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

"Besonderer Platz im Herzen für Charlotte"

Sie sei sich sicher, "dass Charlotte ihren Vater in Südafrika mit Stolz beobachtet hat, vor allem nach so einem brutalen Jahr", meint Bond. William und Charlotte würden sich besonders nahe stehen: "Ich glaube, Töchter und Väter neigen dazu, eine ganz spezielle Beziehung zu haben - besonders, wenn es nur ein kleines Mädchen in der Familie gibt. Und das scheint auch für William zu gelten. Ich bin mir sicher, dass er auf seine drei Kinder unheimlich stolz ist, aber vielleicht hat er einen besonderen Platz in seinem Herzen für seine sportliche kleine Charlotte."

Der ältere Sohn von König Charles III. war in Südafrika, um seinen Umweltpreis "Earthshot Prize" zu verleihen. William traf während der mehrtägigen Reise den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa, besuchte den Signal Hill in Kapstadt und erzählte, dass er Geparden möge. Seine Frau Prinzessin Kate und die gemeinsamen Kinder - neben Charlotte haben sie noch Prinz George (11) und Prinz Louis (6) - waren nicht dabei.