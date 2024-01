"Viel Leid zugefügt": Ex-Mann von Frederiks vermeintlicher Affäre bricht Schweigen

Cayetano Martínez de Irujo trat im spanischen Fernsehen auf. In Susanna Grisos Show "Espejo Publico" am Dienstag sprach der zweifache Vater über die veröffentlichten Fotos und deutete dabei an, dass diesbezüglich rechtliche Schritte eingeleitet werden.

"Nun, das ist ein Thema, das vor Gericht zu sehen sein wird, sie haben [Genoveva] und meinen Kindern viel Leid zugefügt, viel Leid", machte er klar.

Rechtliche Schritte wurden eingeleitet

Er sagte, dass seine und Casanovas Kinder, die 22-jährigen Zwillinge Luis und Amina, berufstätig seien und dass sie sehr unter dieser Geschichte leiden. Cayetano erklärte außerdem, dass seine Ex-Frau über seine Anwälte eine Klage eingereicht habe. Genoveva Casanova hatte zuvor einen rechtlichen Brief auf ihrer persönlichen Instagram-Seite veröffentlicht, doch seit letzter Woche scheint sie ihren Social-Media-Account gelöscht zu haben.