Der ungewöhnliche Spitzname, den Camillas Sohn Tom für Stiefvater König Charles nutzt

Die britischen Royals tragen traditionellerweise oftmals eine ganze Reihe von Vornamen. Privat dürfen es dann aber doch abgekürzte Varianten sein. So will das Magazin Life & Style etwa den Spitznamen des kleinen Prinzen Louis in Erfahrung gebracht haben. Dem Bericht zufolge wird der Mini-Royal von seinen älteren Geschwistern Prinz George und Prinzessin Charlotte schlicht - und recht unköniglich - "Lou Lou" genannt. Der verstorbene Prinz Philip soll seine Ehefrau Queen Elizabeth II. gerne "Sausage" ("Würstchen") oder auch "Cabbage" ("Kohlkopf") genannt haben.

Tom Parker Bowles , Sohn von Königin Camilla , verriet im Jahr 2012 in einem Interview mit The Telegraph, dass er den heutigen König Charles seit geraumer Zeit "Sir" nennt.

"Sir" kam zu Besuch

"Aber nicht aus einer Verpflichtung heraus. Es ist nur ein Spitzname, wie Bob oder Jim", so Parker Bowles damals gegenüber der Zeitung. "Als wir klein waren, hat meine Mutter meiner Schwester und mir immer gesagt, dass 'Sir' zu Besuch kommt, also blieb der Name hängen, und ihn anders zu nennen, wäre sehr seltsam und unnatürlich." Parker Bowles ist auch Charles' Patensohn.

Camilla wurde mit dem Tod Queen Elizabeths II. im September 2022 und der Thronbesteigung ihres Mannes zur Königsgemahlin. Anders als Prinz Philip, der zeitlebens nur den Titel Prinzgemahl tragen durfte, nennt sie sich inzwischen Queen Camilla. Im Mai 2023 wurde sie an der Seite von Charles in der Westminster Abbey gekrönt. Einst als Nebenbuhlerin der äußert beliebten Prinzessin Diana verhasst, genießt Camilla inzwischen in großen Teilen der britischen Bevölkerung Respekt.