Der Prinz hat es eilig: William zischt auf E-Scooter durch Windsor

"Es macht einfach Sinn. Er zischt zum Schloss, wenn er den König sehen muss", zitiert die Boulevardzeitung Sun eine namentlich nicht genannte Quelle. "Es ist ein drei bis fünf Kilometer langer Hin- und Rückweg von seinem Haus zum Schloss Windsor. Es ist also einfacher, mit dem Roller zu fahren als mit dem Auto oder zu Fuß zu gehen." In den Sozialen Medien hatte sich ein Video verbreitet, dass angeblich William auf seinem Gefährt zeigt:

William hatte 2021 den sogenannten Earthshot-Preis ins Leben gerufen. Damit sollen jährlich fünf Projekte ausgezeichnet werden, die sich in den Kategorien Naturschutz, Schutz der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz hervortun. Nun erscheint das Buch "The Earthshot Prize: A Handbook for Dreamers and Thinkers". Auch Williams Vater, König Charles III., wirbt seit Jahrzehnten für Umweltschutz.

William kommt zum England-Spiel nach Düsseldorf

Wohl nicht per Zweirad, sondern per Flieger wird William seine nächste Reise antreten und royalen Glanz beim EM-Viertelfinale zwischen England und der Schweiz nach Düsseldorf bringen: Am Samstag wird er im Publikum sitzen und das englische Team von Trainer Gareth Southgate anfeuern. Das teilte der Kensington Palast am Freitag mit. Die Rheinische Post hatte zuvor berichtet.

Nach dpa-Informationen wird William kurz vor dem Spiel in Düsseldorf landen und direkt danach wieder abfliegen. Der britische Thronfolger hatte sich in Frankfurt bereits das Vorrundenspiel zwischen England und Dänemark angeschaut. Er ist Präsident des englischen Fußballverbands FA (Football Association) und gilt als begeisterter Anhänger des Premier-League-Clubs Aston Villa.