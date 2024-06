Trooping The Colour: König Charles' Geste zeigt, wie nah er Kate steht

Die englische Patientin kehrte ins Rampenlicht zurück: Als Prinzessin Kate am Samstag mit ihren drei Kindern per Kutsche zur traditionellen Parade "Trooping the Colour" fuhr, waren die Augen von Millionen Menschen nicht nur im Vereinigten Königreich auf die 42-Jährige gerichtet. Wie geht es der Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William wirklich?

Seit fast einem halben Jahr war Kate nicht in der Öffentlichkeit zu sehen. Für ihre Rückkehr hatte sie sich nun ausgerechnet eines der wichtigsten Ereignisse im royalen Kalender ausgesucht: die offizielle Geburtstagsparade zu Ehren von König Charles III., ihres Schwiegervaters. Tausende Soldaten in roten Gardeuniformen, glänzende Pferdefelle und die traditionellen Bärenfellmützen bestimmen bei "Trooping the Colour" das Bild.

Winkend und lächelnd hat sich Prinzessin Kate dann dem britischen Volk gezeigt. Sie erschien an der Seite von König Charles III. auf dem Balkon des Buckingham-Palasts. Als sie sich ihrem Schwiegervater zuwandte und etwas sagte, lachte der Monarch. Dass sie auf dem Balkon nebeneinander standen, beweise, wie nahe sich die beiden stehen, schreibt das britische Nachrichtenportal Express.co.uk. Beide kämpfen gegen den Krebs und sollen sich in dieser schwierigen Phase gegenseitig unterstützen. Auch Kates Ehemann Prinz William, der britische Thronfolger, sowie die drei gemeinsamen Kinder und der engste Kreis der Royal Family waren dabei. Gemeinsam schaute sich die königliche Familie im Anschluss an die Parade eine Flugschau der britischen Luftwaffe mit mehreren Jets und Hubschraubern an, bevor sie den Schaulustigen zuwinkte. Rechtzeitig zum traditionellen Balkon-Moment war die Sonne herausgekommen, nachdem es zum Abschluss der Militärparade "Trooping the Colour" noch heftig geregnet hatte.

"Wieder da, wo sie hingehört" Die Zeitung Telegraph vergleicht die Teilnahme von Catherine Middleton, wie ihr Geburtsname lautet, mit dem Comeback eines Rockstars: Das "catherine-große Loch" in der königlichen Familie sei wieder gefüllt und Kate dort, "wo sie hingehört", schrieb das Blatt. Die 42-Jährige gilt als beliebtestes Mitglied der Royal Family und vor allem als Bindeglied zur jüngeren Generation. "Sie ist unsere künftige Königin, und wir müssen sie unterstützen", sagte eine Frau im Publikum, die extra frühmorgens aus der Grafschaft Cheshire aufgebrochen war, der Deutschen Presse-Agentur. "Sie ist wunderbar." Entlang der Prachtstraße The Mall zeigten sich Zuschauer begeistert von Kates Rückkehr.

© EPA/TOLGA AKMEN Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte und König Charles III.

Der Name "Trooping the Colour" bezieht sich auf das Präsentieren der auch als "colour" bezeichneten Fahnen des teilnehmenden Regiments. Die Zeremonie entstand vermutlich zur Regierungszeit von König Charles II. (1660 - 1685). 1748 wurde festgelegt, dass mit der Parade der offizielle Geburtstag des Königs gefeiert wird. Entlang der Strecke gab es aber nicht nur Jubel für die Royals. Nahe dem Buckingham-Palast demonstrierten Mitglieder der Organisation Republic für die Abschaffung der Monarchie. Auf gelben Fahnen forderten sie "Down with the crown" (Nieder mit der Krone) und betonten: "Not my king" (Nicht mein König).