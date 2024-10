Von Skandalen bis zum Kampf gegen den Krebs: Das bewegte Leben von "Fergie"

Bis heute soll sie zu Andrew eine gute Beziehung haben. Beide wohnen in der Royal Lodge auf Schloss Windsor. Andrew hat wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den berüchtigten und mittlerweile toten US-Sexualverbrecher und Ex-Multimillionär Jeffrey Epstein mittlerweile seine militärischen Ehrentitel verloren und tritt nicht mehr im Namen der Royal Family auf. Berichten zufolge will Charles längst, dass Andrew umzieht.

Großes Schweigen zu Prinz Andrew

Zu all diesen Dingen äußert sich Fergie öffentlich nicht. Stattdessen engagiert sie sich für die Krebsvorsorge und beschreibt sich auf ihrem Instagramkanal unter anderem als "Mami, Omi, Bestsellerautorin". Dass eine ihrer beiden Töchter - Prinzessin Beatrice - nun wieder schwanger ist, bejubelte sie dort.

Fergie landete früher selbst oft in den Schlagzeilen. Etwa wegen der skandalumwitterten Trennung und eines Fotos, das zeigte, wie ein Mann ihr die Zehen küsste. Die Presse machte sich auch über ihren Kleidungsstil lustig. Im verzweifelten Versuch zu gefallen und den Stil von Prinzessin Diana nachzuahmen, habe sie sich die Garderobe der Hölle zugelegt, schrieb Ferguson in ihrem Buch "What I Know Now". "Ich ertrank in großen Hüten und Rüschen und Schleifen an den falschen Stellen."