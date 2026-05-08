Schwangere Prinzessin Eugenie mit Babybauch bei Promi-Party mit Taylor Swift

Die britische Prinzessin Eugenie mag zwar schwanger sein, das hält sie aber nicht vom Feiern ab. Zusammen mit ihrer Schwester Beatrice besuchte die 36-Jährige diese Woche eine glamouröse Party zu Poppy Delevingnes 40. Geburtstag.

Prinzessinnen Eugenie und Beatrice besuchen Promi-Party

Erst Anfang der Woche war bekannt geworden, dass Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank ihr drittes Kind erwarten. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft zeigte sich Eugenie in einem figurbetonten schwarzen Kleid, das ihren Babybauch in Szene setzte, in Begleitung ihres Mannes.

Rampenlichtscheu gab sich Eugenie dabei nicht: Eine knallblaue Jacke machte die schwangere Prinzessin zusätzlich zum Blickfang (Fotos zu sehen hier).