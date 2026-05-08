Schwangere Prinzessin Eugenie mit Babybauch bei Promi-Party mit Taylor Swift
Die britische Prinzessin Eugenie mag zwar schwanger sein, das hält sie aber nicht vom Feiern ab. Zusammen mit ihrer Schwester Beatrice besuchte die 36-Jährige diese Woche eine glamouröse Party zu Poppy Delevingnes 40. Geburtstag.
Prinzessinnen Eugenie und Beatrice besuchen Promi-Party
Erst Anfang der Woche war bekannt geworden, dass Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank ihr drittes Kind erwarten. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft zeigte sich Eugenie in einem figurbetonten schwarzen Kleid, das ihren Babybauch in Szene setzte, in Begleitung ihres Mannes.
Rampenlichtscheu gab sich Eugenie dabei nicht: Eine knallblaue Jacke machte die schwangere Prinzessin zusätzlich zum Blickfang (Fotos zu sehen hier).
Starbesetzte Feier
Prinzessin Beatrice kam zusammen mit Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi zu der promibesetzten Feier, an der unter anderem auch Taylor Swift und Travis Kelce, Georgia May Jagger, Damian Hurley, Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland und Dänemark, Archie Keswick, Lily James, Tish Weinstock, Alexa Chung, Jaime Winstone, Laura Bailey, Isla Fisher, Nicky Hilton, Baz Luhrmann, Pixie Geldof, Emma Weymouth und Hugo Taylor teilnahmen.
Gefeiert wurde zunächst im Hart Pub im vornehmen Londoner Stadtteil Marylebone. Anschließend zog die illustre Runde laut Mirror weiter Richtung Soho, wo im luxuriösen BoTree Hotel bis in die frühen Morgenstunden Party gemacht wurde.
Beatrice und Eugenie hatten sich in de letzten Monaten weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem der Epstein-Skandal ihre Eltern, Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson, ihre royalen Titel und ihre ehemaliges gemeinsames Heim, die Royal Lodge gekostet hatte.
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