"Baby Brooksbank" ist auf dem Weg: Prinzessin Eugenie erwartet 3. Kind

Mit den Worten "Baby Brooksbank due 2026!" verkündete die britische Prinzessin Eugenie auf Instagram, heuer ihr drittes Kind zu erwarten. Dazu veröffentlichte sie ein Foto ihrer beiden Söhne Ernest (geboren 2023) und August (geboren 2021), die ein Ultraschallbild in Händen halten. Nähere Angaben zu Geburtstermin oder Geschlecht machte sie nicht. Zahlreiche Personen übermittelten Glückwünsche.

Eugenie ist die jüngere Tochter von König Charles' Bruder Andrew Mountbatten-Windsor und dessen Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson.

Eugenie setzte auf ihrer Hochzeit ein Zeichen

Seit 2018 ist die Prinzessin mit Jack Brooksbank verheiratet. Eugenie, die für ihre guten Kontakte in die Welt der Stars und Sternchen bekannt ist, trug bei ihrer Hochzeit ein schlichtes, weißes Kleid mit weitem V-förmigem Ausschnitt der britischen Designer Peter Pilotto und Christopher De Vos. Auf dem Rücken war eine große Narbe zu sehen, die von einer Wirbelsäulen-Operation aus ihrer Kindheit stammt und die sie nicht verdecken wollte. "Ich denke, man kann die Art und Weise, was Schönheit ist, ändern, und man kann den Leuten seine Narben zeigen", hatte sie dem britischen TV-Sender ITV vor der Hochzeit gesagt.