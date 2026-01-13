Fergie vermeidet nach Demütigung durch Andrew eine Sache um jeden Preis

Das Jahr 2025 ging für Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson mit einer internationalen Demütigung zu Ende. Die beiden mussten aufgrund ihrer Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ihre Titel niederlegen. Sie müssen aus der Royal Lodge ausziehen und sind bei royalen Familienevents nicht mehr erwünscht.

Sarah Ferguson soll Berichten zufolge um ihr Image in der britischen High Society massiv besorgt sein und sieht ihre Karriere als gefährdet. Aus der Öffentlichkeit hat sie sich seit dem Titel-Skandal zurückgezogen.

Sarah Ferguson meidet Rampenlicht um jeden Preis

Adels-Experte Richard Eden kommentierte in der Mail Online Royals YouTube-Show Fergies Abwesenheit vom royalen Parkett.

"Von Sarah Ferguson scheint keine Spur zu sein?", fragte der Moderator. Eden, der für seine Kontakte zum Königshaus bekannt ist, antwortete: "Nein, ungewöhnlicherweise hält sich Sarah extrem bedeckt."