Fergie vermeidet nach Demütigung durch Andrew eine Sache um jeden Preis
Zusammenfassung
- Sarah Ferguson und Prinz Andrew mussten nach dem Epstein-Skandal ihre royalen Titel abgeben und sind bei Familienevents unerwünscht.
- Fergie meidet seitdem konsequent das Rampenlicht und zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück.
- Experten sehen für Sarah Ferguson keine Rückkehr ins royale Leben.
Das Jahr 2025 ging für Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson mit einer internationalen Demütigung zu Ende. Die beiden mussten aufgrund ihrer Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ihre Titel niederlegen. Sie müssen aus der Royal Lodge ausziehen und sind bei royalen Familienevents nicht mehr erwünscht.
Sarah Ferguson soll Berichten zufolge um ihr Image in der britischen High Society massiv besorgt sein und sieht ihre Karriere als gefährdet. Aus der Öffentlichkeit hat sie sich seit dem Titel-Skandal zurückgezogen.
Sarah Ferguson meidet Rampenlicht um jeden Preis
Adels-Experte Richard Eden kommentierte in der Mail Online Royals YouTube-Show Fergies Abwesenheit vom royalen Parkett.
"Von Sarah Ferguson scheint keine Spur zu sein?", fragte der Moderator. Eden, der für seine Kontakte zum Königshaus bekannt ist, antwortete: "Nein, ungewöhnlicherweise hält sich Sarah extrem bedeckt."
"Als sie vor Weihnachten an der Taufe von Beatrices Tochter Athena teilnahm, duckte sie sich im Auto so sehr, dass man ihr Gesicht nicht sehen konnte", erinnerte sich der Adels-Experte an das Familienevent, das im Dezember unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand - in Anwesenheit von Fergie und Andrew, die sich beide äußerst bedeckt hielten.
"Wir wissen also nicht, wo sie Weihnachten verbracht hat, wahrscheinlich bei Freunden", fuhr Eden fort.
Ihm fällt auf, dass Ferguson die mediale Aufmerksamkeit derzeit mehr denn je meidet.
"Im Gegensatz zu Andrew, der immer noch ab und zu gesehen wird, zum Beispiel auf seinem Pferd im Windsor Great Park, hat sich Sarah ungewöhnlicherweise von einer sehr publikumsfreundlichen Person zu jemandem gewandelt, der die Öffentlichkeit derzeit um jeden Preis meidet", lautet Edens Beobachtung.
Der Royal-Experte Richard Fitzwilliams indes hatte bereits Anfang Dezember des vergangenen Jahres gegenüber der Daily Mail festgestellt, dass Fergies Karriere auf dem royalen Parkett nach den jüngsten Enthüllungen um ihre und Andrews Verbindung zu Epstein zu Ende ist. "Jetzt gibt es kein Comeback mehr, sie ist in Ungnade gefallen", so Fitzwilliams über Fergies Ruf innerhalb der Royal Family.
Kommentare