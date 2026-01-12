Harrys Ex in Spanien verhaftet: So wild war die frühere Affäre des Prinzen

Der Herzog von Sussex war 21 Jahre alt, als er seine Ex-Flamme kennenlernte, die Berichten zufolge am Sonntag verhaftet wurde. Demnach klickten für die Reality-TV-Darstellerin Catherine Ommanney die Handschellen, weil sie aus einem Hotel auf Mallorca ausgecheckt sein soll, ohne die Rechnung zu bezahlen. Harrys Ex soll in Hotel die Zeche geprellt haben Wie unter anderem express.uk.co berichtet, wurde die 53-Jährige am Sonntag wegen Betrugsverdachts verhaftet, nachdem ein Hotelmanager des Playas del Rey Hotels in Santa Ponsa behauptet hatte, sie habe ihre Rechnung über 500 Euro für einen neuntägigen Aufenthalt nicht beglichen.

Der spanischen Zeitung Ultima Hora zufolge soll die Innenarchitektin ihren Hotelaufenthalt angeblich mit einer Karte ohne Guthaben gebucht hatte. Dem Bericht zufolge erschien Ommanney am Sontagabend in Palma vor einem Richter. Sie soll anschließend gegen Kaution bis zum Abschluss der laufenden Ermittlungen freigelassen worden sein. Zu ihrer Festnahme habe sie sich laut Mirror bisher nicht geäußert. Reality-Star soll Affäre mit Prinz Harry gehabt haben Catherine Ommanney hatte in der Vergangenheit behauptet, 2006 ein Techtelmechtel mit Prinz Williams jüngerem Bruder gehabt zu haben. Harry, damals 21, soll er mit der zweifachen Mutter wilde Romanze gehabt haben. Ommanney hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Kinder und war 34 Jahre alt. Im Interview mit The Sun enthüllte die Reality-TV-Darstellerin im Jahr 2022 pikante Details über ihre angebliche Liaison mit dem britischen Prinzen.

Mit Harry hätte Ommanney "die beste Zeit [ihres] Lebens" gehabt, schwärmte sie von der vermeintlichen Romanze mit Harry, mit dem sie insgesamt vier intensive Wochen verbracht haben soll. Pikant: Harry war zu diesem Zeitpunkt mit seiner On-Off-Freundin Chelsy Davy liiert, mit der er von 2004 bis 2010 mit Unterbrechungen zusammen war. Ommanney war damals bereits von ihrem Ex-Mann Stephen getrennt. Der Reality-Star, der 2010 bei "The Real Housewives of D.C." mitwirkte, behauptet, Prinz Harry durch gemeinsame Freunde in der "Art Bar" im Londoner Stadtteil Chelsea kennengelernt zu haben. Sie und der Royal seien anschließend gemeinsam zu einer Wohnung von Harrys Freund gefahren. Dabei sei auch ein Foto entstanden, welches sie und Harry in einem Badezimmer zeigt und das von The Sun veröffentlicht wurde. Prinz Harry "gab mir den unglaublichsten, leidenschaftlichsten Kuss" Laut Ommanney sollen sie und Harry herumgealbert haben, bevor sie sich näher kamen. "Wir gingen nach oben ins Badezimmer und fingen an, wie Teenager herumzualbern und in Zahnbürsten zu singen, als wären sie Mikrofone", erinnerte sie sich an ihren vermeintlichen ersten Abend mit Harry. "Wir stiegen angezogen in die Badewanne und einer unserer Freunde machte ein Foto mit meinem Handy", erzählte die angebliche Ex-Geliebte des Prinzen unter anderem. Danach hätten sie sich in die Küche begeben. "Er machte ein tolles Bacon-Sandwich", so Ommaney. "Wir saßen ewig in der Küche und unterhielten uns und kicherten beide", verriet sie - dann wurde die Begegnung angeblich intensiver.