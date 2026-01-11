Sie gewann "The Voice Kids": Jetzt träumt Emma Filipović von Hollywood

Mit Songs von Eminem und 2Pac rappte sich die damals 14-jährige Wienerin Emma Filipović 2023 in die Herzen des „The Voice Kids“-Publikums. Schlussendlich ging sie sogar als Siegerin der deutschen Castingshow hervor.

Eine „coole Erfahrung“, wie die heute 17-Jährige erzählt. „Ich habe sehr viel Bühnenerfahrung gesammelt. Und auch gelernt, wie man mit der Aufregung umgeht, vor so einem großen Publikum zu stehen“, sagt sie in der KURIER TV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“. Die ganze Sendung:

Herrlich ehrlich: Emma

Das Beste geben Ihr Tipp an alle jungen Künstlerinnen und Künstler, die ebenfalls bei Castingshows ihr Glück versuchen wollen, ist, vor allem an sich selbst zu glauben. „Und nicht zu zweifeln. Einfach das Beste geben. Viel üben und dann passiert, was passiert, aber Hauptsache, man hat sein Bestes gegeben.“ Sie selbst ist der Musik treu geblieben, hat 2024 ihre erste eigene Single „Where Dreams Never Die“ veröffentlicht. Weitere Songs sollen bald folgen.

Emma hat in letzter Zeit auch viel am Songwriting gearbeitet, wie sie erzählt. „Jetzt bin ich voll im Flow, dass, wenn ich glücklich bin oder traurig bin, das zu Papier bringe. Das ist so cool. Vor allem gemeinsam mit meinem Papa, der sehr gut Gitarre spielt. Er spielt dann eine Melodie und ich fange einfach an und es kommt dann einfach so raus. Das ist so ein cooles Gefühl, wenn ein Song entsteht, den es vorher nicht gab. Einfach Kunst!“ Gemeinsam mit ihrem Vater sorgt sie auch in den sozialen Netzwerken für Furore. Auf TikTok und Instagram veröffentlicht sie viele Videos, die sie mit ihrem Papa beim Car-Karaoke zeigen.

Das Elternhaus war eigentlich schon immer voller Musik, wie sie erzählt. Mittlerweile besucht Emma auch eine Schauspielakademie. Im Rupert-Henning-Film „Tiefwassertaucher unterm Dach“ (noch bis 5. April in der ORF-Mediathek zum Nachsehen) hat sie eine Rolle ergattert.

Das Schauspiel, auf der Bühne stehen und zu performen war schon von klein an ihre große Leidenschaft. Ihre inspirierenden Vorbilder sind Hollywood-Größen wie Meryl Streep, Emma Stone, Jennifer Lawrence, Mikey Madison, Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio. Überhaupt lebt in ihr der Traum von Hollywood. An die Unsicherheiten, die ein künstlerischer Beruf mit sich bringt, versucht sie erst gar nicht zu denken. „Ich versuche an die positiven Sachen zu denken.“ Spaß haben und das Beste geben, das treibt sie an.

