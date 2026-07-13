Selbstgemachter Verlobungsring: Bald nächste Royal-Hochzeit

Es steht wohl bald die nächste Hochzeit bei den britischen Royals ins Haus (oder eher: den Palast). Denn wie die britische Daily Mail berichtet, hat Samuel Chatto, Enkel der verstorbenen Prinzessin Margaret und 30. in der britischen Thronfolge, seine Verlobung mit der Künstlerin Eleanor Ekserdjian bekannt gegeben. Der 29-jährige Keramikkünstler überraschte seine Partnerin demnach mit einem Verlobungsring aus Porzellan, den er sogar selbst hergestellt habe. Die Hochzeit ist laut Daily Mail für das kommende Frühjahr geplant. König Charles III. soll über die Neuigkeiten „sehr glücklich“ sein.

„Wir könnten nicht glücklicher sein“ „Ich freue mich sehr, sagen zu können, dass Ellie und ich verlobt sind. Und wir könnten nicht glücklicher sein“, teilte Chatto auf Instagram mit. „Ich habe ihr einen Porzellanring gemacht und damit um ihre Hand angehalten.“ Dazu postete er ein geschmackvolles Schwarz-Weiß-Porträt des Paares sowie ein Bild des Verlobungsrings. Gemeinsam leben die beiden in London.

Eine künstlerische Verbindung Das Paar, das seit 2021 zusammen ist, lernte sich während des Studiums an der Universität Edinburgh kennen. Beide verbindet nicht nur die Liebe zueinander, sondern auch ihre Leidenschaft für Kunst. Eleanor Ekserdjian, ebenfalls 29 Jahre alt, ist Malerin und Filmkünstlerin. Sie hat sich auf abstrakte Kunst spezialisiert und kombiniert in ihrer Arbeit bewegte Bilder mit Zeichnungen, erklärt Daily Mail. Ihren Verlobten bezeichnete sie in der Vergangenheit als ihre „Muse“. Samuel Chatto, der sich zudem als Yoga-Lehrer ausbilden ließ, hat seine künstlerischen Fähigkeiten in Japan verfeinert, wo er eine Lehre bei dem Töpfermeister Yagi Akira absolvierte. „Ich arbeite mit Ton, um funktionale und skulpturale Holzkeramiken in meinem Heimstudio in West Sussex zu schaffen“, erklärte Chatto 2019 in einem Interview mit Daily Mail. Er betonte die Bedeutung von „schönen, gut gemachten Objekten“, die das Leben bereichern können.

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Gerüchte über Hochzeit gibt es schon länger Die Verlobung kommt nicht überraschend, da Ekserdjian bereits bei mehreren royalen Veranstaltungen an der Seite von Chatto gesichtet wurde. Sie nahm beispielsweise an der Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling teil und war Weihnachten 2024 in Sandringham zu Gast – ein Hinweis auf ihre wachsende Integration in die königliche Familie. Traditionell nehmen Partner nur an solchen Anlässen teil, wenn eine Verlobung oder Ehe besteht. Im Februar 2025 wurden die beiden bei der London Fashion Week zusammen gesehen. Auch bei den Mey Highland Games in Schottland im August letzten Jahres begleitete Ekserdjian Chatto und traf dort erneut auf Mitglieder der königlichen Familie, einschließlich König Charles.