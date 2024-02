Royaler Look: Harry und Meghan überarbeiteten Internet-Auftritt

Von der bisherigen Webseite des Paares archewell.com wird man auf die Domain sussex.com weitergeleitet. Auf der in Königsblau getauchten Startseite sieht man ein royal anmutendes Wappen. Darunter steht geschrieben: "The office of Prince Harry & Meghan - The Duke and Duchess of Sussex" (Das Büro von Prinz Harry und Meghan - dem Herzog und der Herzogin von Sussex). Im Hintergrund ist das Paar lächelnd und klatschend inmitten eines großen Publikums zu sehen - das Bild entstand wohl bei der Abschlusszeremonie der von Prinz Harry ins Leben gerufenen Invictus Games in Düsseldorf im vergangenen Jahr.