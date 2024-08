Prunkvolle Gäste auf Märtha Louises Hochzeit am malerischen Geirangerfjord erwartet

Märtha Louise, die Nummer vier der norwegischen Thronfolge, ist die Tochter von Harald und Sonja. Haakon ist ihr jüngerer Bruder.

Ärger um Exklusivrechte

Die Hochzeit findet an diesem Samstag am malerischen Geirangerfjord statt. Die Vorbereitungen wurden von mehreren Kontroversen begleitet. Unter anderem gibt es Ärger, weil sich das britische Promimagazin Hello! die Exklusivrechte an der Trauung und Hochzeitsfeier gesichert hat. Das norwegische Königshaus hat Vorbehalte dagegen angemeldet, exklusiv abgelichtet zu werden.

Der Streaming-Dienst Netflix verkündete, an einer Dokumentation über die Liebesgeschichte zwischen Märtha Louise und Verrett zu arbeiten. Medienberichten zufolge soll das Unternehmen auch die TV-Rechte an der Hochzeit erworben haben.